Lebhafte Zustimmung von allen Seiten: Als hätte sich der Gemeinderat niemals monatelang und sehr heftig über den künftigen Standort der Albert-Merglen-Schule gefetzt, gab es am Mittwoch im Kultur- und Sozialausschuss des Gremiums nur Lob für die neueste Wendung in dem Fall. Der Umzug der Schule in den Fallenbrunnen 18 darf somit als gesichert gelten, auch wenn der Gemeinderat noch zustimmen muss.

Untergangsszenarien inklusive

Neubau an bisheriger Stelle in der Heinrich-Heine-Siedlung oder Umzug auf die grüne Wiese neben dem Friedhof? Darüber haben Räte und Bürger heftig gestritten - Bürgerbegehren, Untergangsszenarien und gegenseitige Vorwürfe inklusive.

Antrag von CDU, SPD/Linke, FW und FDP

Erst auf der Suche nach einer Übergangsheimat für die Grundschule, die schon seit vielen Jahren um eine Modernisierung bittet, kam das seit über zehn Jahren leerstehende Kasernengebäude zwischen Kulturhaus und Studierendenwohnheim ins Spiel. Die Fraktionen von CDU, SPD/Linke, Freien Wählern und FDP haben schließlich beantragt, einen dauerhaften Umzug der Albert-Merglen-Schule (AMS) in den Fallenbrunnen zu prüfen.

Das leerstehende Gebäude Fallenbrunnen 18, direkt neben dem Kulturhaus Caserne, könnte die neue Heimat der Albert-Merglen-Schule werden. (Foto: Felix Kästle )

Den halten das Rathaus und alle am Mittwoch anwesenden Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses nun für die beste aller Lösungen. Schulbürgermeister Andreas Hein sprach von der „Möglichkeit eines großen Wurfs“, Philipp Fuhrmann (Netzwerk) von einem „gordischen Knoten“, den man zerschlagen habe.

Wir brauchen hier ein gutes Konzept für Jung und Alt. Angelika Drießen

Sander Frank (SPD/Die Linke) nannte die Pläne einen „tollen Kompromiss“. Er frage sich allerdings in der Rückschau, warum es erst den Antrag der vier Fraktionen gebraucht habe, um zu diesem Ergebnis zu kommen.

Walter Zacke (Grüne) bezeichnete die Pläne der Verwaltung als „sehr stimmig“, Hannes Bauer (CDU) stellte sogar fest: „Diese Sitzungsvorlage macht mich glücklich.“ Die neue Schule ergänze sich mit dem Kulturhaus Caserne, hier gebe es zahlreiche Anknüpfungspunkte.

Angelika Drießen (Freie Wähler) machte sich für eine soziale Nachnutzung des alten Schulgebäudes in der Heine-Siedlung stark: „Wir brauchen hier ein gutes Konzept für Jung und Alt.“ Joachim Krüger (ÖDP/parteilos) nannte den Umbau des Fallenbrunnen 18 in eine Schule eine „ideale Lösung, die dafür sorgt, dass ein Schandfleck im Quartier verschwindet“.

Ganz sicher kein Schnellschuss

Bis es so weit kommt, wird noch mehr als eine ganz Grundschulgeneration die AMS durchlaufen. Denn nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats am 18. November muss zunächst über bauliche Einzelheiten entschieden werden, etwa über die verkehrliche Anbindung.

Zudem müssen die Schulbezirke neu strukturiert werden, weil die neue vierzügige AMS dann ganz am westlichen Rand des bisherigen Bezirks liegen würde. Das Rathaus geht davon aus, dass die neue Schule in viereinhalb Jahren bezogen werden kann. Frühestens.

Geschätzte Kosten: 24 Millionen Euro - ohne Kita

Eine erste grobe Kostenschätzung liegt bei 16,5 Millionen Euro. Dazu kommen 3,7 Millionen für Freiflächen und 3,8 Millionen Euro für den Bau einer Turnhalle im Hof des Kasernengebäudes. Auch ein Kindergarten ist geplant, für den Umbaukosten von 5,3 Millionen Euro angesetzt sind.

Interessierte Zuhörerinnen der Ausschuss-Sitzung waren übrigens weite Teile des Kollegiums der AMS, die den Ratssaal zufrieden verlassen haben dürften. Sie hatten in einem Schreiben ausführlich dargelegt, warum sie hinter der Idee „Fallenbrunnen 18“ stehen. Der Umzug sei eine „große Chance“ und „zukunftsweisend“, heißt es in dem Brief abschließend.