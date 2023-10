Friedrichshafen

Luther-Oratorium ist aktueller denn je

Friedrichshafen / Lesedauer: 3 min

Dynamisch proben Kantorei und Gospelchor „Almost Heaven“ unter Sönke Wittnebels Leitung für das Luther-Oratorium - da fliegen nicht nur die Stimmen, sondern auch mal alle Hände hoch. (Foto: Helmut Voith )

Ein letztes Mal vor seinem Abschied im Frühjahr will Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel alle seine Chöre an der Schlosskirche in einem gemeinsamen Projekt vereinen, die intensiven Proben gehen ihrem Ende zu. Ein zweites Mal stehen nach sechs Jahren Kantorei, Jugendkantorei und der Gospelchor „Almost Heaven“ am Freitag und Samstag, den 27.

Veröffentlicht: 19.10.2023, 11:28 Von: Christel Voith