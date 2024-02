Lothar Wölfle fühlt sich gut getroffen

Die Galerie der ehemaligen Landräte des Bodenseekreises ist um einen Kopf reicher. In einer feierlichen Zeremonie mit Musik, Festreden und Stehempfang wurde das Porträt von Lothar Wölfle am Montagabend im Atrium des Landratsamtes enthüllt. Wölfle trat nach zwei Amtsperioden 2023 in Ruhestand und wählte Anna Rofka aus, die ihn malen sollte. Die aus der Ukraine stammende Künstlerin ist am Bodensee keine Unbekannte. Sie gewann 2016 den Publikumspreis bei einem Wettbewerb für gegenständliche Kunst im Bodenseekreis.

Mit dem Ergebnis zeigte sich Wölfle zufrieden: „Ich fühle mich gut getroffen“, sagte der ehemalige Landrat. Sein Nachfolger, Luca Wilhelm Prayon, wollte das Bild nicht einfach nur in der Galerie zwischen seinem Amtszimmer und dem Sitzungssaal aufhängen lassen, sondern zunächst Kreistagsmitgliedern, Bürgermeistern und ehemaligen Amtsinhabern präsentieren. Von letzteren waren alle anwesend: Martin Herzog, der erste Landrat des 1973 gegründeten Bodenseekreises, sowie Siegfried Tann, der Vorgänger von Wölfle. Im Porträt war auch Bernd Wiedmann (1978 bis 1985) präsent, ebenso die letzten Landräte des Kreises Überlingen, Karl Schiess, und des Kreises Tettnang, Kurt Diez.

Siegfried Tann gab den Anstoß

In seiner Festrede stellte der Leiter des Kreiskulturamts, Stefan Feucht, die Galerie der Landräte und ihre Entstehung vor. Demnach gab Siegfried Tann mit dem Ankauf eines Porträts von Landrat Kurt Diez bei einer Nachlassversteigerung 1981 den Anstoß für die Sammlung. Für 600 Mark habe Tann damals das um 1968 von Hans Prähofer aus Traunstein gemalte Bild erworben. Anschließend habe Tann Aufträge für Porträts seiner Amtsvorgänger erteilt. So malte André Ficus 1991 Martin Herzog, 1994 entstanden die Porträts von Bernd Wiedmann und Karl Schiess, die der damals in Immenstaad ansässige Maler Roland Ladwig anfertigte. Auch Tann ließ sich von Ladwig malen.

Zwischen Landratsbüro und Säntissaal

Die Bilder hängen heute zwischen dem Büro des Landrats und dem Säntissaal. Dort soll auch das Porträt von Hermann Levinger hängen, wie Feucht sagte. Der ehemalige Bezirksamtmann und ab 1924 Landrat des Kreises Überlingen wurde aufgrund seiner jüdischen Herkunft von den Nationalsozialisten verfolgt. Als Levinger erfahren hatte, dass er verhaftet werden sollte, nahm er sich zusammen mit seiner Tochter 1944 selbst das Leben. Sein Porträt sei 2015 von der Malerin Sigrun C. Schleheck nach einer Fotovorlage angefertigt worden. Weil es zu der „Galerie der Aufrechten“ gehöre, befinde sich so gut wie immer auf Reisen und werde seit acht Jahren an verschiedenen Orten Süddeutschlands gezeigt.

Die Landrätegalerie soll, wie die früheren Herrschergalerien und die Bürgermeistergalerien nicht nur der Repräsentation, sondern auch der Legitimität von Macht und der Selbstvergewisserung dienen, sagte Feucht. Dieses Narrativ und die Präsentation von Kunst im Alltag seien es wert, den Werken „offizielle Weihen“ zu geben.

Blick auf Garage und Laterne

Der Porträtierte dankte seinem Nachfolger und der Künstlerin. Die größte Herausforderung während der knapp einwöchigen Malsitzungen sei für ihn neben dem ruhigen Sitzen der Fensterblick gewesen, sagte Wölfle. „Garagendach, Gartenmauer und Laterne“ habe er stundenlang als Fixpunkte vor Augen gehabt und dabei die Konzentration gespürt, mit der Anna Rofka gemalt habe. Für sie seien die Sitzungen ein „lebendiger Dialog“ gewesen, sagte die Künstlerin, „wertvoll und spannend“. Yanica Hristova (E-Piano) und Jonas Riberio (Querflöte) aus Trossingen begleiteten die Feier musikalisch.