Lokale Talente hoffen auf Überraschungen

Wenn es am 2. und 3. Dezember in der Messehalle A1 um den Sieg beim MTU-Cup geht, dann stehen Mannschaften wie der FC Barcelona, Manchester United oder Titelverteidiger Bayern München im Fokus. Das U15-Hallenturnier am Bodensee bietet aber immer auch einigen lokalen Mannschaften die Möglichkeiten, sich mit den großen Favoriten zu messen ‐ und vielleicht die eine oder andere Überraschung in der Gruppenphase zu schaffen.

2019 stand das MTU-LZ in der Endrunde

Die letzte regionale Mannschaft, die beim MTU-Cup auch noch am zweiten Turniertag im Rennen war, war 2019 das MTU-Leistungszentrum. In der Gruppenphase verloren die Häfler Talente nur knapp gegen Manchester United (0:1) und Bayern München (0:2), dazu gab es einen Punkt gegen Ljubljana (1:1) ‐ als Gruppenvierter zog das MTU-LZ in die Endrunde ein, verlor dort aber gegen Frankfurt, Chelsea und den FC Barcelona.

In diesem Jahr spielen die U15-Talente des Leistungszentrums in der Gruppe T gegen RB Leipzig, FC Chelsea, Fenerbahce Istanbul, Royal Antwerpen und die SGM Fischbach/Schnetzenhausen. Dem MTU-LZ rechnet Organisator Klaus Segelbacher wieder die größten Chancen aus, eine Überraschung gegen die Topkonkurrenz zu schaffen.

Erstmals gibt es ein Schulticket

Die lokalen Fahnen halten bei der 19. Auflage des Hallenturniers in der Messehalle A1 zudem zwei Mannschaften des VfB Friedrichshafen, der FC Friedrichshafen, der TSV Tettnang, Union MBK und der SV Kressbronn hoch. Sie treffen in ihren Gruppen jeweils auf vier namhafte Gegner aus Deutschland und Europa. „Es werden wieder tolle Spiele, das Teilnehmerfeld ist attraktiv“, sagt Segelbacher, der sich etwa sehr auf den Auftritt von Sporting Lissabon freut.

Tageskarten kosten zwischen elf Euro (Kinder und Jugendliche von fünf bis 18 Jahren) und 18 Euro (Erwachsene). Dazu gibt es Dauerkarten für beide Tage (30 bis 34 Euro) und Teamtickets ‐ 130 Euro zahlen Vereine für die Altersklassen Bambini bis D-Junioren, 175 Euro für C- bis A-Junioren). Neu in diesem Jahr ist das Schulticket. „Damit wollen wir ganzen Klassen die Möglichkeit bieten, ihren Mitschülern zuzuschauen“, meint Segelbacher. Pro Schüler kostet der Eintritt nur acht Euro, begleitende Lehrer zahlen 14 Euro. „Das Ticket gilt aber nur am Samstag und muss vorab online bestellt werden“, sagt Segelbacher. Auf der Homepage (www.mtu-cup.de/tickets) gibt es ein eigenes PDF-Bestellformular für Schulklassentickets. Diese können nur genehmigt werden, wenn bei der Bestellung neben dem Namen der Schule auch der Schulstempel dabei ist.

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost sechsmal zwei Tickets

Normale Tickets können im Vorverkauf entweder online bestellt werden oder sind bei der Geschäftsstelle des VfB Friedrichshafen in der Teuringer Str. 2, bei Trend Sports in Friedrichshafen sowie bei der Postagentur Ailingen erhältlich.

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost für die beiden Turniertage des MTU-Cups jeweils sechsmal zwei Tickets. Wer gewinnen möchte, schreibt bitte bis spätestens Dienstag, 28. November, 14 Uhr, eine Mail mit dem Betreff „Tickets Samstag“ oder „Tickets Sonntag“ an re[email protected]. Die Gewinner werden benachrichtigt.