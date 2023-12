Der Staat vergibt an alle, die 2023 ihren 18. Geburtstag feiern, ein Budget für kulturelle Aktivitäten im Wert von 200 Euro. Das ist der Kulturpass, den es in diesem Jahr in Deutschland so zum ersten Mal gibt.

Die Ziele laut Kulturpass-Homepage: Junge Menschen für Kultur vor Ort begeistern und die Kulturbranche unterstützen. Unser Autor Matteo Schraff ist dieses Jahr 18 geworden und hat den Kulturpass ausprobiert. Hier kommt sein Bericht:

Als ersten Schritt muss ich die Kulturpass-App auf mein Handy laden und mich registrieren. Die Registrierung an sich ist innerhalb von nur wenigen Minuten erledigt. Um das Angebot tatsächlich nutzen zu können, dauert es dann aber doch etwas länger.

Etwas Geduld nötig, bis die Anmeldung durch ist

Nach Angaben zu Name und Geburtsdatum werde ich in einem zweiten Schritt nämlich aufgefordert, mich selbst auszuweisen. Das ist durchaus logisch, schließlich würden sich vermutlich auch andere Altersgruppen über das Angebot freuen.

Wie geht es mit dem Kulturpass 2024 weiter? Ob es den Kulturpass auch 2024 gibt, steht noch nicht fest. Das liegt vor allem daran, dass der Bundeshaushalt für 2024 noch nicht beschlossen wurde. Das soll voraussichtlich im Januar passieren. Eine Sprecherin der Kulturstaatsministerin, unter deren Obhut der Kulturpass steht, teilt mit: „Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung vom 16.11.2023 ein positives Signal für die Weiterführung des Kulturpasses im Bundeshaushalt 2024 gesetzt.“ Dieses Signal stehe aber unter dem Vorbehalt weiterer Beschlüsse im Deutschen Bundestag. Unklar ist anscheinend auch, ob die jungen Menschen, die dieses Jahr 18 geworden sind, einen Teil ihres Budgets ins neue Jahr mitnehmen können oder ob sie bis Ende 2023 alles ausgegeben haben müssen. (ak) Was die 18-Jährigen kaufen Dass der Kulturpass genutzt wird, zeigen Zahlen, die die Sprecherin nennt: Bundesweit haben, Stand 6. Dezember, rund 253.000 junge Menschen ihr Budget von 200 Euro freigeschaltet. „Die Nutzenden haben rund 729.000 Reservierungen von kulturellen Angeboten mit einem Gesamtwert von rund 14,3 Millionen Euro getätigt“, teilt die Sprecherin mit. Am häufigsten wurden Bücher gekauft, an zweiter Stelle stehen Kinobesuche, dann Konzerte und andere Aufführungen. Mit deutlichem Abstand folgen Museen und Parks, Musikinstrumente, Noten und Tonträger. (ak)

Einfach den Ausweis zu zücken, geht digital jedoch schlecht. Deshalb erfolgt die Identifikation über die eID-Karte der EU oder über die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises. Wer diese Funktion nicht aktiviert hat, kann kostenlos einen PIN-Rücksetzbrief anfordern.

Der Brief mit der PIN kam innerhalb von sieben Werktagen an, und damit stand der Identifikation nichts mehr im Weg. Eine spontane Registrierung ist über den Kulturpass also nicht möglich, der Anmeldeprozess ist trotzdem nicht schwierig.

Welche Angebote es gibt

Beim Ausgeben der 200 Euro stehen mittlerweile rund 5000 Kulturanbieter in der App zur Wahl. Lokal variiert die Vielfalt des Angebots aber stark. In Friedrichshafen werden Bücher angeboten, die über die Plattform bezahlt und in der Buchhandlung abgeholt werden können.

Auch Eintrittskarten, beispielsweise für eine Ausstellung im Zeppelin-Museum oder für Veranstaltungen im GZH und der Caserne, sind im Angebot. Das Cineplex macht ebenfalls mit.

Die kulturellen Veranstaltungen, die Friedrichshafen zu bieten hat, sind also weitgehend durch den Kulturpass abgedeckt. Dass es in anderen, größeren Städten mehr kulturelle Angebote gibt, dafür kann der Kulturpass schließlich nichts.

Ich selbst habe 100 Euro meines Budgets für das Campus-Festival im Mai 2024 in Konstanz ausgegeben. Meine Freunde nutzen das Angebot auch und freuen sich über die 200 Euro. Einige nutzen das Geld für Kinokarten und Bücher, andere eher für Tickets für eine Show oder ein Konzert.

Matteos Fazit

Der Kulturpass ist meiner Meinung nach eine echte Bereicherung, weil man damit kulturelle Aktivitäten mit Freunden unternehmen kann, beispielsweise ins Kino oder ins Konzert gehen. Ohne den Kulturpass hätte man das vielleicht nicht gemacht, weil das notwendige Kleingeld oder der letzte Anstoß dafür fehlen.

Ich kann daher diejenigen verstehen, die sich unfair behandelt fühlen und sich fragen „Warum bekommt dieser Jahrgang 200 Euro und die anderen nicht?“ Wenn ich also vom Kulturpass als tolle Idee spreche, liegt das auch an meiner Perspektive. Wenn ich nicht davon profitieren würde, würde ich die Sache vielleicht etwas anders sehen.