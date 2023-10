Lob der Lauheit

Wenn man etwas Kaltes isst, spürt man die Kälte, nicht den Geschmack. Wenn man etwas Heißes isst, spürt man die Hitze, nicht den Geschmack. Deshalb muss man Laues essen. Aber das Laue steht in keinem guten Ruf. Wir Menschen sind aufgefordert, hochtourig zu leben. Wir sollen brennen, egal wofür. Hauptsache, Energie und Wille werden mobilisiert.

Aber ist nicht eher das Laue die eigentliche Temperatur des Lebens? Ein Zustand jenseits der Extreme? Diese Extreme wären ausgeprägte Faulheit auf der einen und überschäumende Getriebenheit auf der anderen Seite.

Die Lauheit passt in kein Manifest

Das Laue hat auch ein Imageproblem, weil es unscheinbar ist. Der laue Mensch befindet sich in einem mittleren Zustand. Er ist weder euphorisch noch depressiv gestimmt. Weder flüchtet er sich in die Hängematte, noch hat er sehr ehrgeizige Ziele. Die Lauheit lässt sich nicht greifen, sie passt in kein Manifest ‐ schon gar nicht in ein politisches.

Gerade deshalb würde uns ein wenig mehr Lauheit gut tun. Krisen und und Ängste werden derzeit von Scharfmachern hochgepuscht, bis auch Menschen auf den Barrikaden stehen, die dort bei nüchterner Betrachtung nichts zu suchen haben. Denn es geht ihnen gut. Aber sie sind aggressiv und zänkisch, als wäre ihr Leben nicht von einigem Komfort gepolstert.

Lieber lebt man extrascharf

Man lebt eben lieber extrascharf, als in der lauen Menge unterzugehen. Lieber schwelgt man in jener ungesunden Steigerung des Lebensgefühls, die Hass, Wut und Zorn mit sich bringen: Diesem Eifer, die ganze Welt in Schutt und Asche legen zu wollen, mit nichts weiter als diesem herrlich brennenden Ich.

Eine Überdosis Hass gibt’s rezeptfrei

Während beraten wird, unter welchen Bedingungen Cannabis freigegeben werden kann, steht für jeden Dahergelaufenen eine Überdosis Hass zur Verfügung. Hass und Zorn macht das Leben zu einem heiligen Drama, in dem die Lauen Spielverderber sind ‐ sie haben für derlei keinen Sinn. Die Lauen wollen keine Grenzen überschreiten. Sie fühlen sich wohl in ihren abgezirkelten Kreisen ‐ ihrer Ehe, der Fünf-Tage-Woche, der Mitgliedschaft im Sportverein.

Die Ordnung ruht auf den Schultern der Lauen

Der Laue weiß: Nicht alles ist ideal, aber Gewohnheit macht fast alles erträglich. Es sind die Lauen, auf deren Schultern die politische und gesellschaftliche Ordnung ruhen. Von den Aufgeputschten werden sie dafür als Schlafschafe beschimpft. Dabei folgen die Lauen nur einem inneren Thermostat, der alles Leben unaufhörlich auf eine mittlere Betriebstemperatur zurückbringt. Denn man soll nichts so heiß essen, wie es gekocht wird.

Weitere Gedanken zum Thema finden sich im Essay „Über die Lauheit“ von Philippe Garnier, 2001 beim Verlag Liebeskind erschienen.

Kulturtipps der Woche

Die Kulturtipps der Woche (16. bis 22. Oktober): Das Cinema 17 im KMG zeigt am Montag, 20 Uhr, die Komödie „Glück auf einer Skala von 1‐10“. Die Kunstausstellung „Was bleibt“ von Dieter Schosser ist letztmalig am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr im Kunsthaus Caserne (Fallenbrunnen 17) zu sehen. Das Trio „Fabro“ spielt beim Donnerstagsjazz von Jazzport um 20 Uhr im Theater Atrium. Das Seekult-Festival der ZU bietet ab Freitag ein großes Programm mit Konzerten, Vorträgen, Workshops und Filmen (www.seekult-festival.de). Jakob Friedrich zeigt sein schwäbisches Comedyprogramm „Bissle denke beim Schaffe“ um 20 Uhr im Theater Atrium. Der politische Kabarettist Max Uthoff kommt mit seinem Programm „Alles im Wunderland“ am Sonntag, 20 Uhr in den Bahnhof Fischbach