Literarische Führung im Schulzimmer der Kaiserzeit

Thomas Mann, Erich Kästner oder Bertolt Brecht: Sie alle waren Schüler, als das Deutsche Kaiserreich zwischen 1871 und 1918 Geschichte schrieb. Am Samstag, 16. September, um 16 Uhr nimmt Museumsleiterin Friederike Lutz im Schulmuseum Friedrichshafen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine literarische Zeitreise ins Schulzimmer um 1900.

Wie die Leiterin in einer Pressemeldung mitteilt, liest sie im historischen Ambiente des Schulmuseums Friedrichshafen und vor allem im zeitgenössischen Klassenzimmer Schulgeschichten der Kaiserzeit und schlägt hier und da den Bogen zum Raum und seiner Ausstattung. Da ist der sensible Hanno Buddenbrook, den ohnmächtige Angst vor der Schule beherrscht. Da gibt es die Erinnerung Erich Kästners an seinen Lehrer, der ihn eines Tages mit einem Ausflug ins Gebirge verblüfft. Und da schreibt Bertolt Brecht, wie er die Schule des Lebens deutet.

Die historische Lesestunde für Menschen ab 14 Jahren ist im Museumseintritt enthalten. Bitte anmelden per Mail: [email protected] oder telefonisch unter 07541/20355610 zu den Museumsöffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr). Wenn Platz ist, sind auch spontane Gäste willkommen.