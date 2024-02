List, Schehl und Krayer fahren in die Top Ten

Für das Rennwochenende in Banyoles (Spanien) war Regen vorhergesagt, doch der dringend benötigte Niederschlag - in weiten Teilen Kataloniens herrscht Wassernotstand - fiel nicht. Mit Schlamm hatten die Starter des Lexware Mountainbike Teams beim Cross-Country-Rennen in der Nähe von Girona diesmal also nicht zu kämpfen.

Paul Schehl und Lennart Krayer überzeugten in der U23-Klasse mit den Rängen fünf und acht, David List, Mitglied des RSV Seerose Friedrichshafen, sicherte sich im stark besetzten Männerrennen ebenfalls den achten Platz. Max Brandl stieg aufgrund gesundheitlicher Probleme aus.

Vom Start weg in der Spitzengruppe

U23-Starterin Antonia Weeger erkämpfte sich den zwölften Platz. David List kam mit den Bedingungen im Parc de la Draga von Banyoles gut zurecht. „Die Strecke hat ihren ganz eigenen Charakter. Die interessante Komponente ist jedoch, dass es viele taktische Manöver gibt, weil der Kurs nicht super selektiv ist und der Wind drinsteht“, sagte der 24-Jährige laut Mitteilung.

Schon in der Startrunde biss sich List in den Top Ten fest und war bemüht, sich in der Führungsgruppe zu halten. In der dritten Runde splittete sich die Spitzengruppe an einer steilen Stelle mit Steinen und Felsen auf. List hielt sich in der hinterem Gruppe bis ihm in einer Kurve das Vorderrad wegrutschte. „Ich bin echt happy mit Rang acht, denn das ist eines der bestbesetzten Rennen im Frühjahr“, sagte der Student. „Es ist ein tolles Gefühl, mitgehalten zu haben.“