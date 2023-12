Lions Club Friedrichshafen spendet 8500 Euro für die Arkade Misa

Der Lions Club Friedrichshafen hat Dörte Christensen und Lisa Morgenstern, Streetworkerinnen von Arkade Misa, eine Spende über 8500 Euro überreicht. Das Geld fließt in die medizinische Versorgung, für Prostituierte, die ohne Versicherungsschutz sind. Seit Mitte 2022 läuft das Programm im Bodenseekreis, betreut im Klinikum Friedrichshafen von Walter Vollert. Die Streetworkerinnen gehen dorthin, wo Frauen ihre Hilfe, ihren Rat brauchen.

Im Kreis Ravensburg und im Bodenseekreis betreuen vier Sozialarbeiterinnen die Frauen, die oftmals nur kurz hier sind, um dann weiterzuziehen in andere Städte. „Wir haben aber ein gutes Netzwerk und können die Frauen weiter vermitteln an Kolleginnen in anderen Kommunen“, betont Dörte Christensen. Gefragt, ob sie Illegalität unterstützen, schüttelt Lisa Morgenstern den Kopf: „Tatsächlich gehen wir vor allem in die Betriebe, die angemeldet sind.“ Durch die Corona-Pandemie seien aber Frauen auch in die Illegalität gerutscht. „Die erreichen wir meistens leider gar nicht.“

Die Frauen sparen sich oft die Krankenkasse, weil sie als Selbstständige hohe Mieten und natürlich Steuern zahlen müssen. Da bleibe oft nicht viel übrig, erzählen die Sozialarbeiterinnen. Für den Lions Club Friedrichshafen überreichten der Präsident Christoph Dickmanns und der Club-Sekretär Hermann Dollak die Spende, die das Ergebnis eines großen Grill-Events im September auf Schloss Gießen war.