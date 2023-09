Life-Hack: Mit der Ketchup–Windmühle kriegt man jeden Rest aus der Flasche

ine in den einschlägigen Sozialen Medien beliebte Kategorie an Inhalten, ist jene der sogenannten Life–Hacks. Dabei handelt es sich um einfache Tipps, die das Leben erleichtern sollen. Kleiner Aufwand, große Wirkung — das ist der Anspruch. Oft handelt es sich aber um Ratschläge, die nicht funktionieren. Oder es sind welche, die ohnehin jeder kennt oder die einfach nur lächerlich umständlich sind.

Skeptisch war ich deshalb bei einem Video, das mir jüngst zugespielt wurde. In dem kurzen Clip behauptet eine Frau, die ultimative Technik gefunden zu haben, um auch den letzten Rest aus einer Ketchup–Flasche herauszubefördern. Ein Problem, das ich nur zu gut kenne und das somit mein Interesse weckte.

Folgendes führt sie vor: Sie greift mit ihrer Hand die Plastikflasche am Boden — um sie dann mit schnellen Kreisbewegungen ihrer Schulter durch die Luft zu bewegen. Wie eine menschliche Windmühle dreht sie ihren Arm und zeigt nach einigen Runden das Ergebnis. Tatsächlich: Die rote Flüssigkeit ist komplett, bis auf den letzten Tropfen, Richtung Verschluss gewandert.

Natürlich musste ich das sofort testen. Also, Flasche aus dem Kühlschrank geschnappt und losgewirbelt. Am Ende des Experiments standen für mich zwei Erkenntnisse: Der große Vorteil an der „Ketchup–Windmühle“ ist, sie funktioniert tatsächlich. Der Nachteil allerdings: Man sieht wirklich wahnsinnig lächerlich dabei aus.