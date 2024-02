Weil „Bäume für uns keine Nebensache darstellen“ (so Bürgermeister Fabian Müller), hat die Verwaltung dem Gemeinderatsausschuss für Planen, Bauen und Umwelt unlängst einen Sachstandsbericht für die rund 14.500 städtischen Bäume an Straßen und in Parks gegeben.

Wichtiger Punkt dabei: Der Baumerhalt ist für die Fachleute wichtiger als Neupflanzungen. Und er wird wegen des Klimawandels nicht einfacher.

152 gepflanzt und 79 gefällt

Einschließlich des Hains auf dem Adenauerplatz hat die Stadt im vergangenen Jahr 152 neue Bäume gepflanzt und 79 gefällt, sagte Renate Gauß, Abteilungsleiterin im Stadtbauamt, zuständig für Stadtgrün und Friedhöfe. Die stattliche Zahl von 12.284 Bäumen wird jährlich überprüft, nur die ganz jungen vertragen längere Intervalle.

Das vergangene Jahr laut Gauß von zwei heftigen Sommerstürmen geprägt, einer davon beim Aufbau des Seehasenfestes. Zudem hat der heftige Wintereinbruch im Dezember der Natur zugesetzt.

Schneebruchgefahr

So musste der Hauptfriedhof wegen Schneebruchgefahr zehn Tage lang gesperrt werden. Eine Folge: Die Birke wird nach Angaben der Verwaltung wegen hoher Bruchgefahr dort nicht auf Dauer zu finden sein.

Ein Zaun zum Schutz der Kulturufer-Gäste sowie der Mitarbeiter – aber auch, um den Baum zu schonen. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

Wegen langanhaltender Trockenphasen steigt zudem die Gefahr des sogenannten Grünastbruchs. Problem hier: Von außen sind vorab kaum Hinweise darauf zu erkennen. Hinzu kommen Krankheiten wie das Eschentriebsterben oder Pilzbefall.

Baumstandorte sanieren

Um gegen Wassermangel und Hitze anzugehen, saniert die Stadt regelmäßig Baumstandorte mit dem Ziel, die Belüftung und die Bewässerung zu verbessern. Neue Bäume sollen laut Gauß in diesem Jahr unter anderem auf dem Waggershauser Tunnel der B31, im Karl-Olga-Park und auf dem Franziskusplatz gepflanzt werden.

Im Uferpark soll „bedarfsgerechte Düngung nach vorheriger Bodenanalyse“ helfen. Der Bau sogenannter „Kamine“ hat zum Ziel, mehr Luft und mehr Wasser zu den Bäumen zu bringen.

Positiv bewertete Gauß die neue Baumschutzsatzung, die seit Oktober 2023 in Kraft ist. Der Beratungsservice werde rege genutzt.

Stadtrat Ulrich Heliosch (Grüne) forderte eine Baumschutzkonzeption für die Feste an der Uferpromenade. Bürgermeister Müller erklärte, dass entsprechende Vorgaben bereits in den Verträgen von Festwirten und Schaustellern verankert seien.

Baumpatenschaften angeregt

Fraktionskollegin Regine Ankermann regte angesichts trockener Sommer Baumpatenschaften an. So könnten einzelne Bäume regelmäßig gegossen werden.

Renate Gauß erklärte, dass auf der Homepage der Stadt entsprechende Hinweise bereits zu finden seien. „Die Nachfrage ist aber extrem verhalten“, sagte die Abteilungsleiterin.