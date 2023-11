Lichterfest für die ganze Familie im Spielehaus

Das Team des Spielehauses lädt Familien für Freitag, 1. Dezember, von 15 bis 19 Uhr zum Lichterfest, einem spannenden und entspannenden Nachmittag ein. An diesem Nachmittag wartet ein vielfältiges Programm auf die Familien, etwas gemeinsam zu unternehmen: in der Windlichterwerkstatt, im Schwarzlichttheater, in der kreativen Holzwerkstatt und im Feuerworkshop.

Passend zur vorweihnachtlichen Zeit werden Kerzen gezogen und Kränze gebunden. In der Kinderküche werden Plätzchen gebacken und es gibt Kinderpunsch. Wer gerne mit den Eltern oder Oma und Opa neue Spiele ausprobieren will, der kann das an diesem Nachmittag tun. Jutta Kubalczyk aus dem Medienhaus am See liest im Bilderbuchkino für Kinder ab drei Jahren und ihre Eltern aus den Kinderbüchern „Liselotte Weihnachtskuh“ und „Das geheime Buch vom Weihnachtsmann“ vor.

Abends, wenn es dunkel wird, gibt es eine Führung durch den Lichtergarten. Zur Unterhaltung treten die „Starken Mädchen“ auf. Die neun bis 13 Jahre alten Mädchen haben an drei Workshop-Tagen mit ihrer Trainerin Selbstschutz und Selbstverteidigung im Rollenspiel gelernt und treten damit auf. Zum Abschluss gibt es eine Feuershow. Alle Familien, Opas, Omas, Tanten und Onkel sind eingeladen, gemeinsam zu feiern.

Informationen www.spielehaus.friedrichshafen.de