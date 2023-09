Licht aus, Nacht an

Es wird nachts immer heller. Straßenbeleuchtung, Zierlichter, Fassadenbeleuchtung oder Reklame bewirken, dass es vielerorts nie richtig dunkel wird. Das viele Licht schadet nachweislich Umwelt, Mensch und Natur. Die internationale Earth Night will darauf aufmerksam machen.

Aus diesem Anlass laden der BUND Friedrichshafen und die Astronomische Vereinigung Bodensee am Freitag, 15. September, ein, Sterne und Nachttiere wie Fledermäuse zu erleben. Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr am Wasser–Hochbehälter Rupberg bei Raderach statt. Von dort hat man eine schöne Aussicht auf Friedrichshafen und den See.

Hier kann man mit Hilfe der Ultraschall–Detektoren des BUND Fledermäuse belauschen und mit etwas Glück auch sehen. Die Astronomische Vereinigung stellt Ferngläser und ein Teleskop zur Verfügung für einen Blick in Planeten, Sternhaufen, Supernovareste und ferne Galaxien. So wird die Nacht wieder erlebbar. Ein Vertreter von „Paten der Nacht“ gibt Tipps, was jeder einzelne tun kann, um Natur und Mensch wieder zu mehr Dunkelheit zu verhelfen. Bei Regen entfällt die Veranstaltung.

„Wann haben Sie das letzte Mal die Milchstraße gesehen?“, fragt Michael Denzler von der Astronomischen Vereinigung Bodensee und fährt fort „Nach einer aktuellen Studie steigt die Lichtverschmutzung und damit die Aufhellung unserer Nächte durch Außenlicht weltweit um knapp zehn Prozent pro Jahr. In Europa sind es mehr als fünf Prozent. Viele Sterne werden dadurch unsichtbar.“ Brigitte Wallkam vom BUND ergänzt „ Die Lichtverschmutzung hat dramatische Folgen, denn letztlich sind fast alle Lebewesen auf dem Planeten essentiell auf ausreichend dunkle Nächte angewiesen. Zu viel Licht zur falschen Zeit macht krank, dezimiert milliardenfach Insekten und Vögel und lässt nicht ausreichend erholsam schlafen.“ André Pix von „Paten der Nacht“ weist darauf hin, dass man bei der Earth Night am 15. September auch zuhause mitmachen kann: „Licht aus oder Fensterläden zu ab Sonnenuntergang oder zumindest ab 22 Uhr, damit zumindest einmal im Jahr wieder richtig Nacht wird.“

Zum Wasserhochbehälter Rupberg führt keine öffentliche Straße. Die Parkmöglichkeiten am Fuß des Berges sind sehr beschränkt, deshalb ist der Treffpunkt um 18.30 auf dem Parkplatz der Firma Grossmann in Unterraderach. Von hier geht es zu Fuß in etwa einer halben Stunde zum Veranstaltungsort. Wer mit dem Bus kommt, hat es näher: Haltestelle Raderach, von hier zurück zur Kreisstraße, diese überqueren und jenseits im Wald den Weg bergauf nehmen. Für den Heimweg ist eine Taschenlampe hilfreich.