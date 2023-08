Liane Lippert fährt in Norwegen knapp am Podium vorbei

Die Häfler Profiradfahrerin Liane Lippert (Movistar Team) hat bei der Tour of Scandinavia den vierten Platz belegt. Bei der fünftägigen Rundfahrt in Norwegen schrammte sie am dritten Tag sogar knapp am Etappensieg vorbei.

Bei der dritten Etappe der Tour of Scandinavia, bei der alle Topfahrerinnen am Start waren, führt der Weg zum Ziel leicht bergauf. Dabei kommen Lipperts Stärken wieder voll zum tragen. Tempofest und antrittsstark hängt sie sich ans Hinterrad der belgischen Europameisterin Lorena Wiebes. Am Ende überquert die 25–jährige vom RSV Seerose Friedrichshafen nach knapp 135 Kilometern in Larvik auf dem zweiten Platz die Ziellinie.

Drei Top–10–Ergebnisse

Insgesamt fährt Lippert bei der fünftägigen Rundfahrt drei Top–10–Ergebnisse ein und beendet die Tour of Scandinavia auf Rang vier, mit 51 Sekunden Rückstand auf ihre Teamkollegin Annemiek van Vleuten. Zweite wird Cecille Uttrup Ludwig (Norwegen, zwei Sekunden zurück) vor der Niederländerin Amber Kraak.