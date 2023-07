Lexware–Dreifacherfolg in Kirchzarten

Wird der Zauber dieses Wettkampfes jemals vergehen? Schwer vorstellbar: Ultra Bike bleibt Ultra Bike — mit der überschäumenden Atmosphäre an der „Alpe de Fidlebrugg“ in Aftersteg. Sehr gerne beim Black Forest Ultra Bike in Kirchzarten mit dabei war in diesem Jahr auch das Lexware Mountainbike Team, das drei Siege eingefahren hat. Da am kommenden Wochenende die deutschen Meister im Cross–Country und Short Race in Albstadt ermittelt werden, hatten sich die meisten Lexware–Starter für die kürzeren Distanzen entschieden.

Nach Krayers Attacke „ging das Rennen richtig los“

Max Brandl war der Schnellste im Marathon über 71 Kilometer, Nina Benz triumphierte im Short Track (43 Kilometer) der Frauen mit mehr als acht Minuten Vorsprung und David List hat den Speed Track (54 Kilometer, 1230 Höhenmeter) gewonnen. List kam nach einer Stunde, 45 Minuten und 42 Sekunden ins Ziel. „Nett war´s. Marathon macht zur Abwechslung Spaß, sonst fahren wir ja meistens Cross–Country–Rennen“, wird List in der Lexware–Mitteilung zitiert. Nach der Attacke seines Teamkollegen Lennart Krayer „ging das Rennen richtig los“, meinte der Fahrer des RSV Seerose Friedrichshafen. Kurz vor dem Notschrei habe List aber dann das Tempo erhöht und war anschließend allein. „Ich habe es dann bis zum Ziel ausrollen lassen“, so List.

Paul Schehl kam als Zweiter an, Krayer sicherte sich Rang drei — somit landete Lexware beim Speedtrack einen Dreifacherfolg. „Das war noch ein gutes Training für die Deutsche“, so List.