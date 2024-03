Um 14.35 Uhr wird am Karsamstag, 30. März, planmäßig die vorerst letzte Maschine der Lufthansa am Flughafen Friedrichshafen Richtung Frankfurt abheben. Und seit Donnerstagnachmittag ist auch klar, dass die in Bozen ansässige Regionalfluggesellschaft SkyAlps die Verbindung mit dem internationalen Drehkreuz vorerst nicht übernehmen wird. Das hat der Bodensee-Airport gegenüber Schwäbische.de bestätigt.

Bis zu viermal täglich ist die Lufthansa in den vergangenen Jahren von Friedrichshafen nach Frankfurt und andersherum geflogen. Allein diese Frequenz zeigt schon, wie bedeutsam die Verbindung für den Bodensee-Airport ist. Gut gebucht waren die Flüge sowohl durch Geschäfts- als auch Privatreisende, weil über das Drehkreuz Frankfurt Ziele auf der ganzen Welt zu erreichen sind. Dass die Lufthansa die Verbindung nun für mindestens ein Jahr aussetzt, hat auch nichts mit mangelnder Nachfrage zu tun, sondern mit der eingeschränkten Verfügbarkeit passender Maschinen.

Wegen Wartung: Engpässe in der Lufthansa-Flotte

Das wiederum hängt mit Triebwerksproblemen im Flugzeugtyp A320neo zusammen. Die Maschinen müssen außerplanmäßig zur Wartung, und die dauert laut Lufthansa rund 300 Arbeitstage. Dies führt laut Aussage eines Unternehmenssprechers dazu, dass der Airline 20 Flugzeuge im Jahr fehlen. Die Maschinen, die zwischen Friedrichshafen und Frankfurt fliegen, Regiojets des Typs CR9, wird die Lufthansa deshalb vorübergehend auf anderen, für die Airline wichtigeren Strecken einsetzen. Aus demselben Grund zieht sich die Lufthansa auch aus Linz und Innsbruck zurück.

Mit der Nachricht vom Rückzug der Lufthansa hatte der Flughafen Friedrichshafen Mitte Januar mitgeteilt, dass die in Bozen beheimatete Regionalfluggesellschaft SkyAlps plane, die Verbindung zu übernehmen und dafür ein Flugzeug vom Typ Dash 8-400 mit 78 Sitzen am Bodensee-Airport zu stationieren. Von diesem Vorhaben hat SkyAlps nun aber Abstand genommen.

Das sagt Flughafenchef Claus-Dieter Wehr

„Das sind keine guten Nachrichten für die Region, jedoch ist die Entscheidung der SkyAlps nachvollziehbar. Eine Anbindung an das Drehkreuz Frankfurt muss auch für die Fluggesellschaft, welche die Zubringerflüge in das Netzwerk einer anderen Airline durchführt, wirtschaftlich betrieben werden können“, sagt Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen. Es sei schade, dass die sehr intensiven Gespräche und Verhandlungen zwischen der SkyAlps und Lufthansa nicht zu dem am Bodensee-Airport gewünschten Erfolg, einem möglichst zeitnahen Ersatz der Flüge nach Frankfurt, geführt hätten.

Gespräche mit SkyAlps über andere Inlandsziele

Gespräche mit SkyAlps führt der Flughafen Friedrichshafen selbst aber weiterhin bezüglich anderer möglicher Inlandsverbindungen - mit Berlin, Hamburg oder Düsseldorf. Ziele, die in der Vergangenheit von wechselnden Airlines angeboten wurden und insbesondere für Geschäftsreisen stark nachgefragt waren. Die bislang letzte Fluggesellschaft, die ab Friedrichshafen Flüge nach Düsseldorf und Hamburg angeboten hat, war die Sun Air of Scandinavia. Die reihte sich 2021 allerdings in die Liste jener Airlines ein, die sich aufgrund einer Insolvenz vom Bodensee-Airport verabschiedet haben. Weitere Namen auf dieser Liste sind Hamburg International, Intersky, VLM und Germania.

Gespräche will der Bodensee-Airport nun auch mit anderen europäischen Fluggesellschaften führen, um gegebenenfalls alternative Anbindungen an internationale Drehkreuzflughäfen zu realisieren.