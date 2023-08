Leonie Goller ist nach packendem Finale Zweite bei der Junioren–WM

Die Häfler Ruderin Leonie Goller (Dritte von links, Foto: Detlev Seyb) ist Vizeweltmeisterin im Frauen–Achter der Juniorinnen. Auf der Olympiastrecke in Paris überquerte die deutsche Crew bei anspruchsvollen Verhältnissen in einem packenden Rennen als Zweite die Ziellinie.

Nur 0,09 Sekunden vom Sieg entfernt

Mit einem souveränen Start behielt das deutsche Boot auf der 2000–Meter–Distanz über die ersten 1500 Meter die Oberhand und lag klar in Führung. Im Endspurt zogen alle teilnehmenden Mannschaften nochmal an und gestalteten damit den Zieleinlauf sehr spannend. Nach einem Bug–an–Bug–Rennen überquerte das deutsche Boot nur 0,09 Sekunden nach dem britischen Boot die Ziellinie. „In ihrer konsequenten Art hat Leonie auf diesen Erfolg zielstrebig hingearbeitet“, so Bernhard Strauch, Gollers Trainer beim Ruderverein Friedrichshafen. Er freut sich jetzt mit der Athletin über diesen großen Erfolg, „der sie sicher ein Leben lang prägen wird“.

Am Sonntag, 13. August, wird der Ruderverein Friedrichshafen seine frischgebackene Junioren–Vizeweltmeisterin ab 11 Uhr im Bootshaus feiern.