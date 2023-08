Leinen los bei der Interboot

Segel hissen, Motoren an und volle Kraft voraus: Die internationale Wassersportausstellung steht in den Startlöchern und mit ihr jede Menge ausstellende Unternehmen, die ihre Produkte und Neuheiten im Bereich Motorboote sowie in den Bereichen Segel– und Funsport vom 23. September bis 1. Oktober auf dem Messegelände in Friedrichshafen präsentieren. In sechs Hallen, dem Foyer West, auf dem Freigelände, auf dem Messe–See und im Interboot–Hafen wird Besucherinnen und Besucher laut Ankündigung ein buntes Wassersportprogramm geboten.

Neben Vorträgen und Seminaren gibt es Schnuppersegeln auf dem Messe–See und viele weitere Mitmachangebote. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird in diesem Jahr großgeschrieben. „Wir haben einen Sustainability Trail“, verrät Projektleiter Felix Klarmann. „Auf diesem Pfad möchten wir die Vielfalt auf dem gesamten Gelände zum Thema Nachhaltigkeit erlebbar machen.“

Vom Surfbrett bis zum Familienkreuzer, über Bekleidung bis hin zu Accessoires und Action–Programm: Die internationale Wassersport–Ausstellung macht sich bereit zum Ablegen und hat die Trends auf dem Wasser im Blick. „Die Interboot ist eine feste Größe für die Branche, für unseren Messekalender und für die Region“, betont Messe–Geschäftsführer Klaus Wellmann.

Zahlreiche Mitmachangebote locken laut Mitteilung der Messe auch dieses Jahr nach Friedrichshafen: Bei der Sup Team Challenge gibt es eine traumhafte Reise zu gewinnen, in der Board– und Trendporthalle können Sups getestet und es kann auf der stehenden Welle gesurft werden. Weiterhin stehen im Messe–See kleine Segelboote, Kanus und Kajaks zu einer Probefahrt bereit. Wer auf der Suche nach Empfehlungen für einen Trip auf dem Wasser ist, sollte bei der Charter– und Törnberatung im Foyer West vorbeischauen.

Der Interboot Hafen ist fester Bestandteil der Messe. Eine Vielzahl an Booten lädt kaufinteressierte Besucherinnen und Besucher zur Testfahrt ein. Wer auf glitzerndem Wasser in den Sonnenuntergang schippern möchte, ist beim Sunset Cruising oder beim Sunset Sailing richtig. Anmeldungen können über die Interboot Academy erfolgen. Dort finden Interessierte zusätzlich andere Workshops und Seminare, bei denen sie sich mit Gleichgesinnten austauschen und Experten dabei zuhören können, wie diese ihr Wissen in Theorie und Praxis weitergeben.

Gemeinsam mit dem Württembergischen Yacht–Club (WYC) wird in diesem Jahr am 23. und 24. September erneut die international ausgeschriebene Interboot Trophy ausgetragen. Das Regattafeld liegt direkt vor der Friedrichshafener Uferpromenade und ist für das Publikum bestens einsehbar. Eine „begehbare Boxengasse“ im Hafen des WYC ermöglicht es, den Seglern bei deren Vorbereitungen über die Schulter zu schauen.

Eine ganze Halle (B5) für Taucher und Schnorchler bietet die Messe InterDive, die zwei Tage vor der Interboot auf Tauchgang geht (21. bis 24. September). Neben zahlreichen Accessoires gibt es auch jede Menge Angebote und Tipps von Experten für die schönsten Tauchreviere weltweit.Ö

Öffnungszeiten und Preise: Die Interboot findet vom 23. September bis 1. Oktober statt. Sie ist von Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets sind online und an den Kassen vor Ort erhältlich. Die Tageskarte kostet 14 Euro online (18 Euro vor Ort), ermäßigt elf (13) Euro. Die Familienkarte ist für 31 (36) Euro verfügbar. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren bezahlen fünf (sechs) Euro.

Alle Informationen gibt es auf der Website www.interboot.de