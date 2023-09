Leihomas bringen Kinderaugen zum Strahlen

Ihr 20-jähriges Bestehen nahmen die Leihomas und -opas zum Anlass für eine gesellige Geburtstagsfeier. Im Buchhorner Pavillon hielten die knapp 40 Gäste Rückschau, blickten nach vorne ‐ und ließen sich verzaubern.

„Strahlende Kinderaugen“, „bereichernd für alle Generationen“, „Win-Win-Situation“: Aus der Begrüßung von Leiterin Ingrid Oberst-Rauschelbach und den zahlreichen Grußworten war die Bedeutung des Projekts herauszuhören. 2003 mit viel Engagement von Ariane Wenig angeschoben, ist das Projekt seitdem an den Familientreff Insel angegliedert. Nach Ariane Wenig (2003 bis 2007), Lisa Fehrenbach (2007 bis 2009) und Helmi Fauth (2009 bis 2020), kümmert sich seit drei Jahren Ingrid Oberst-Rauschelbach um die Vermittlung von „Wunschgroßeltern“.

Bürgermeister Dieter Stauber sprach von einem der „erfolgreichsten Projekt der Insel“. Für Schirmherr Josef Büchelmeier war sein Leihenkel Nico „ein sehr großes Glück“. „Ihr schenkt eure Liebe, Zeit und Erfahrung“, sagte Svetlana Aul, Beisitzerin im Insel-Verein, „das Wichtigste ist, dass ihr die Augen der Kinder zum Strahlen bringt.“ „Also, i sag Dir ganz entschieda: Meld di a, es macht glücklich, es macht zfrieda“, beschrieb die langjährige Leihoma Elfi Hezel ihre Freude in einem Gedicht.

Das Leihoma-Projekt geht auf eine Initiative von Ariane Wenig zurück, damals mit ihrem zweiten Kind schwanger war. „In Zeiten großer gesellschaftlicher und geographischer Mobilität, leben Familien mit Kindern häufig weit entfernt von ihren leiblichen Großeltern. Leihomas und -opas können als zusätzliche Wunschgroßeltern helfen, herkömmliche Familienstrukturen zu erleben“, erklärte sie ihr Ansinnen, für das sie damals wie heute brennt.

In all den Jahren sei die Nachfrage immer größer als das Angebot gewesen. Deshalb ist es allen Verantwortlichen ein Anliegen, die Zahl der momentan zehn Leihomas/-opas wieder zu erhöhen. In der Regel geht es um ein oder zwei Tage in der Woche, in der die Kinder für einige Stunden betreut werden.

Zum Abschluss des Nachmittags unterhielt das Zauberer-Ehepaar Haku & Rosy die Gäste mit einer ebenso verblüffenden wie amüsanten Zaubershow.

