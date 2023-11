- „Helfen bringt Freude“ - das Motto der Weihnachtsspendenaktion der Schwäbischen Zeitung hat sich dieses Jahr in Kiziba (Uganda) in besonderer Weise erfüllt. Nach Verzögerungen durch Seuchen wie Corona oder Ebola, Kostensteigerungen am Bau und Geldmangel konnten die ersten Lehrkräfte in das mit Spenden aus der Partnergemeinde St. Maria Jettenhausen erbaute Wohnhaus einziehen. Möglich gemacht haben den Erfolg auch die Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“. Für die Unterstützung sind die Heiligkreuzschwestern als Schulträgerinnen und Bauherren der Lehrerwohnungen sehr dankbar.

Von der Partnerschaft sollen beide Seiten profitieren

Diesen Dank haben Schwester Veera und Schwester Gertrud bei ihrem Besuch im Sommer dieses Jahres in Jettenhausen persönlich übermittelt. Kontakt halten und Austausch pflegen, teilen und Anteil nehmen ist den Ordensschwestern wichtig. „Die Partnerschaft ist für uns eine Beziehung, von der beide Seiten profitieren sollen“, sagt Schwester Gertrud. Wer je zu Besuch in Kiziba war, ist überwältigt von der Gastfreundschaft und kann bestätigen, dass es ein Geben und ein Nehmen ist - kulturell, religiös, menschlich.

Die erste Generation der Afrika-Begeisterten ist im Ruhestand

Diese Erfahrung kommt leider zu kurz. Wie die Kirche St. Maria in die Jahre gekommen ist, die Gemeinde älter wird und schrumpft, so hat auch die Partnerschaft in den vergangenen 30 Jahren Risse bekommen. Die erste Generation der Afrika-Begeisterten ist in Ruhestand oder lebt nicht mehr. Corona, der Krieg in der Ukraine, Flucht, Migration und der Klimawandel haben Spuren hinterlassen. Zusammen mit einigen wenigen Getreuen hält Sieglinde Geßler im Ausschuss für Mission, Entwicklung und Frieden (AMEF) die Fahne für die Partnerschaft mit Kiziba hoch.

75 Patenkinder erhalten das Schulgeld aus Friedrichshafen

Sie ist die treibende Kraft und steht in ständigem Austausch mit den Heiligkreuzschwestern, die die Spendengelder verwalten und Rechenschaft über deren Verwendung geben. Das funktioniere sehr zuverlässig, sagt Geßler. Konstant halten sich 75 Patenschaften mit Schülern, die regelmäßig das Schulgeld aus Friedrichshafen bekommen. Das sei eine enorme Hilfe für die jungen Menschen, die oft nur mit dieser Unterstützung einen Schulabschluss und eine Ausbildung machen können. Diese Patenschaften ermögliche es Schülern, entspannt und stressfrei zu lernen und sich auf Prüfungen vorzubereiten.

Die Schwestern betreiben ein Gesundheitszentrum, einen Kindergarten und eine Schule

Die Heiligkreuzschwestern mit Sitz in Ingenbohl (Schweiz) haben 1993 eine Niederlassung in Kiziba eröffnet. Den Kontakt knüpfte damals Pater Expedio Magembe aus Kiziba, der 1991 zusammen mit Pfarrer Alfred Vögele die Partnerschaft mit St. Maria begründete und dadurch die Kreuzschwestern in Hegne kennenlernte. Inzwischen haben sie in Uganda sechs Konvente und einen in Kenia mit 75 Ordensfrauen, darunter sieben aus Indien und sieben aus Kenia. Die meisten sind inzwischen Uganderinnen, wie auch die neue Priorin Schwester Mary Grace. Die Schwestern betreiben in Kiziba neben einem Gesundheitszentrum auch einen Kindergarten und eine Schule mit mehr als 300 Schülern. Sie erteilen Katechese und kümmern sich um alte und kranke Menschen.

Das Lehrerhaus steht, ist aber noch nicht fertig

Weil es schwierig ist, qualifizierte Lehrkräfte in die ländliche Gegend zu locken, haben sich die Schwestern entschlossen, ein extra Wohnhaus für Lehrer zu bauen. 2018 wurden mit Spenden aus St. Maria die Fundamente gelegt. 2022 wurde das dreigeschossige Haus mit 15 Wohnungen im Rohbau fertig. Wie es weitergehen konnte, war unklar. Dank der Spenden der SZ-Aktion und dank einer Einzelspende von 10.000 Euro aus St. Maria konnte der Innenausbau des Erdgeschosses vollendet werden.

Im Sommer 2023 zogen die ersten zehn Bewohner ein: eine Mutter, die mit vier Kindern in einem Zimmer lebt, sowie weitere Lehrkräfte, die in den anderen Wohnungen je ein Zimmer gemietet haben. Um die beiden Obergeschosse mit weiteren zehn Wohnungen bezugsfertig zu machen, seien nochmals etwa 45.000 Euro nötig. Die Schwestern können dieses Geld nicht alleine aufbringen, und mit den Mieteinnahmen (sie verlangen 18 Euro pro Zimmer) lassen sich die Investitionen nicht stemmen. Sieglinde Geßler ist deshalb über weitere Spenden aus der Weihnachtsaktion dankbar: „Sie sind eine große Hilfe für unser Projekt. Es wäre super, wenn wir den Bau in absehbarer Zeit fertigstellen könnten.“