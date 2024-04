Leandra Koch und Frederik Sobeck erhalten den Karl-Maybach-Preis

Erstmals sind am Montagabend der Karl-Maybach-Preis und die Sonderpreise des KMG im Cinema vergeben worden. Leandra Koch und Frederik Sobeck erhielten aus der Hand von SZ-Herausgeber Andreas Gessler für ihre außergewöhnlichen Leistungen in und außerhalb der Schule den Karl-Maybach-Preis. Sie sind damit die zehnten Preisträger des 2006 von Irmgard Schmid-Maybach gestifteten Preises.

Der Sozialpreis des Fördervereins der Schule ging an Sarah Rizzo und Tatjana List. Den Sportpreis erhielt Meike Dressler (Fußball), der Kulturpreis ging an Maria Johanna Föhr (Geige) und Eugen Treichel (E-Gitarre, klassische Gitarre, Rock und Pop). Außerdem wurden die Schuljahrespreise und Belobigungen für die Kursstufe 1 und die Klassen fünf bis zehn verliehen.

In der von der Big Band des KMG unter der Leitung von Peter Haas sowie vier jungen Fischbacher Künstlern der Klasse 5a auf dem Einrad umrahmten Feier freute sich Schulleiter Christoph Felder über die neue Form der Auszeichnungen. „Wir wollten die Preisverleihung zu uns nach Hause holen“, dankte er seinem Team für das Erarbeiten der Neugestaltung (in den vergangenen Jahren fand die Feier in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch statt). Besonders erfreute zeigte er sich, dass Andreas Gessler als Nachkomme der Familie Maybach die Karl-Maybach-Preise überreichte. Neben den Sonderpreisträgern wolle man an diesem Abend auch alle Schüler Schüler guten Leistungen hervorheben.

Gegen alle Widerstände

Beherrschend neben den Preisverleihungen war das Thema Innovationen, die nach Überzeugung des Leiters der Personalentwicklung der Rolls-Royce Power Systems AG, Stefan Besserer, kein Zufall sind. Die Innovationsdynamik habe ungemein zugenommen, berichtete er aus seinem Unternehmen, und erinnerte an die Pioniere Wilhelm und Karl Maybach, die schon damals mit Widerständen zu kämpfen hatten. „Geht nicht“, erhielten erst recht sie in ihrer Zeit zu hören, als sie immer wieder unmöglich Scheinendes ausprobierten. Mit solchem Gegenwind hätten sich Ingenieure und Entwickler auch heute auseinanderzusetzen, in einer Zeit, in der ein Unternehmen wie Rolls-Royce Power Systems seinen Kunden auf höchstem Niveau verpflichtet sei. Dabei sei klar: „Wer ständig in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine Spuren.“

Dem Thema „Innovationsgeist gegen Widerstände“ nahm sich auch Bürgermeister Peter Hauswald an. Hauswald widersprach dem Vorurteil, nur Unternehmen seien innovativ. Auch Kommunalverwaltungen müssten sich ständig weiterentwickeln. An Kommunen würden heute viele Bedürfnisse herangetragen. Einen Bionik-Lehrpfad einzurichten sei ebenso wenig eine verwaltungstypische Aufgabe wie die, aus einem ehemaligen Kasernengelände einen Campus zu gestalten, nannte er nur zwei aktuelle Beispiele.

Auch KMG-Schulleiter Christoph Felder blickte auf den Innovationsgeist – allerdings aus bildungspolitischer Sicht. Er streifte die Baustellen in den allgemeinbildenden Gymnasien, das Ziel, das Lernen im Klassenverbund zu bewahren und den Verdacht, in Ideologie zu verfallen. Die gesellschaftlichen Herausforderungen verlangten nach Innovation. Innovativ sein und Bewahren, der Schulleiter strebt beides an. Schulleiter Christoph Felder ist im Wissen um seine „tollen Schüler und ein ebensolches Lehrerkollegium“ aber nicht bange. „Lassen Sie uns loslaufen“, rief er unter langem Beifall aus.

„Stimmige Persönlichkeit“

Tutorin Johanna Buchsteiner stellte in der Folge die Karl-Maybach-Preisträgerin Leandra Koch vor, die nicht nur mit überdurchschnittlichen schulischen Leistungen glänze, sondern fast omnipräsent auch außerhalb der Schule sei, ohne aufdringlich zu sein. Die Schülersprecherin sei „eine in sich stimmige Persönlichkeit“, die große Kraft und einen kritischen Geist besitzt, ein offenes Herz hat, andere Meinungen akzeptiert und mit ihren Talenten umgehen kann“.

„Besonderer junger Mann“

Einen „ganz besonderen jungen Mann“ stellte Tutor Martin Schmollinger mit dem Karl-Maybach-Preisträger Frederik Sobeck vor. Beispielhaftes schulisches wie soziales Engagement zeichneten ihn aus. Ihm gehe es immer um ein gutes Miteinander in der Schulgemeinschaft, nicht nur um gute Noten. „Wer Gutes tun will, der sei erst gut“, übertrug der Lehrer ein Goethe-Zitat auf ihn. Sobeck sei stets hilfsbereit, habe immer ein Lächeln auf den Lippen, sei kein Mitläufer – und besitze kein Handy. Ehrenamtlich engagiert sich Sobeck auch außerhalb der Schule in der DLRG und der Leichtathletik und sei ein „herausragendes Vorbild für viele junge Menschen“.

Im Anschluss wurden die Preise und Belobigungen verliehen:

