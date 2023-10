War das ein Vorgeschmack auf den Kommunalwahlkampf? Um Information oder sachlichen Austausch ging es jedenfalls einem Teil der Besucher bei der Informationsveranstaltung zum geplanten Flüchtlingsheim in der Müllerstraße nicht, sondern um Polemik und persönliche Angriffe. Für möglicherweise berechtigte Sorgen und Nöte der Anwohner blieb wenig Raum, auch weil AfD-Vertreter die Bühne für ihre politischen Zwecke genutzt haben. Alle, denen am demokratischen Ringen um die richtige Lösung gelegen ist, sollte das eine Lehre sein. Allen, die nicht denen den Weg freimachen wollen, die am lautesten brüllen, ebenso.

Mega-Sportpark?

Beim VfB-Präsidium um Jochen Benz bleibt die Schlagzahl hoch. Dieser Tage überraschte der Vereinspräsident mit dem Vorschlag einer 3000-Mann-Halle auf dem VfB-Gelände. Oder einem Umzug des Vereins. Oder einem Mega-Sportpark. Große Pläne. Mit einem Zeit- oder Finanzierungsplan kann Benz allerdings nicht dienen.

Muss er auch nicht, meinen die Spießgesellen, denn Ziel des Vorstoßes dürfte es nicht sein, ein fertiges Konzept umzusetzen, sondern eine Debatte loszutreten. Und die ist überfällig. Nur mit Rotach-Halle und alter Festhalle wird das Problem nicht gelöst. Schulen und Vereine ‐ nicht nur der VfB ‐ leiden. Und unterm Strich sind die vielen Zwischen-und Übergangslösungen für Volleyball, MTU-Cup und Co. auch ziemlich teuer.

Trefflich streiten kann man, ob die Idee des Mega-Sportparks genial, verrückt oder größenwahnsinnig ist. Drüber nachzudenken lohnt sich aber auf alle Fälle. Die Potentiale des Oberzentrums Friedrichshafen/Ravensburg/Weingarten jedenfalls sind noch lange nicht gehoben. Neben dem Sport könnte man auch bei der Gesundheit Synergien heben, beim Kultur- und Messemanagement, beim Nahverkehr, bei der Fortbildung, bei der Wirtschaftsförderung und und und. Mal abgesehen davon, dass es in Berlin und Stuttgart nicht schaden würde, wenn die Region mit einer Stimme spricht.

Mieten und Wohnen am See

Am Karl-Olga-Park entstehen 67 neue Mietwohnungen, kommendes Frühjahr sollen die ersten bezugsfertig sein. Sie schaffen dringend benötigten Wohnraum und die Spießgesellen finden es sehr gut, dass 80 Prozent der Wohnungen Menschen mit Wohnberechtigungsschein vorbehalten sind. Aber auch wenn sich die Zeppelin-Wohlfahrt nur am Häfler Mietspiegel orientiert: Die Zeit des günstigen Wohnens scheint einfach vorbei zu sein.

Zumindest die nicht-geförderten Wohnungen muss man sich mit Quadratmeterpreisen zwischen zwölf und 15 Euro erstmal leisten können. Eine geförderte 60-Quadratmeter-Wohnung kostet mit den angegebenen neun Euro pro Quadratmeter 540 Euro kalt und inklusive Nebekosten vermutlich 670 Euro. Der Richtwert von einem Drittel des Nettoeinkommens für die Miete ist auch in diesem Fall schnell erreicht.