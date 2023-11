Ein Lastwagenfahrer hat am Freitag auf der B 31 bei Friedrichshafen mit seinem Lkw ein Auto gestreift. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 37-jährige Unfallverursacher gegen 17.10 Uhr auf der Bundesstraße von Immenstaad kommend in Richtung Friedrichshafen.

An der Ampel der Kreuzung zur Meersburger Straße musste er halten. „Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Lkw-Fahrer an und wechselte nach 150 Metern von der linken auf die rechte Fahrspur“, schreiben die Beamten. Hierbei übersah er einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Seat Ibiza und streifte diesen.

Anschließend schob der Lkw das Auto noch einige Meter vor sich her. Die 28-jährige Fahrerin des Seat und ihre 59-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die B 31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen kurzzeitig voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.