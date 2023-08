Friedrichshafen

Lastwagen stößt bei Warenanlieferung gegen Hallentor

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Bei einer Warenanlieferung in der Spatenstraße in Allmannsweiler ist am Montagvormittag hoher Schaden entstanden: Ein 68 Jahre alter Lastwagenfahrer wollte in eine Halle einfahren und wartete nicht ab, bis das Tor vollständig geöffnet war. Er stieß gegen das Hallentor.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 15:48 Von: sz