Last Minute im regionalen Handwerk durchstarten

Kurz vor dem Start ins neue Lehrjahr sind noch viele Ausbildungsstellen in der Region unbesetzt — die Ausbildungsbörse der Handwerkskammer Ulm unterstützt Jugendliche aktiv bei der Suche.

Junge Menschen können im Handwerk über 130 spannende und zukunftsfähige Berufe entdecken, teilt die Handwerkskammer mit. Ob bei der Energie– und Mobilitätswende, bei der energieeffizienten Sanierung und dem Neubau von Gebäuden oder für Smarthome und E–Health — es werden qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker gebraucht, die diese Zukunftsaufgaben umsetzen können.

Im Bodenseekreis sind derzeit vor allem noch Stellen für Anlagenmechaniker für Sanitär–, Heizungs– und Klimatechnik (5), Klempner (5), Maler und Lackierer (4) und Elektroniker (3) offen. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, sagt: „Es ist noch nicht zu spät, sich für einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Unsere Handwerksbetriebe wollen ausbilden und suchen nach motivierten, jungen Leuten, die mit anpacken wollen. Wir können Jugendlichen in jedem Landkreis noch jeden Ausbildungsberuf anbieten.“

Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz in den regionalen Handwerksbetrieben zwischen Ostalb und Bodensee stehen auch kurz vor dem offiziellen Ausbildungsstart im September gut: Interessierte Jugendliche können sich auf rund 600 Lehrstellen bewerben. In den Landkreisen zeigt sich folgendes Bild: 85 freie Ausbildungsplätze im Alb–Donau–Kreis, 102 im Landkreis Biberach, 56 im Bodenseekreis, 43 im Landkreis Heidenheim, 134 im Ostalbkreis, 159 im Landkreis Ravensburg und 39 im Stadtkreis Ulm. „Egal ob beim Dachdecken, beim Installieren von neuen Heizungsanlagen oder beim Brötchenbacken: Jeder Azubi trägt mit seiner Arbeit dazu bei, die Zukunft zu gestalten und die Menschen vor Ort mit wichtigen Handwerksleistungen zu versorgen“, so Mehlich.

Jugendliche, die sich für eine Ausbildung im Handwerk interessieren, können sich online über die Ausbildungsbörse der Handwerkskammer Ulm informieren (www.hwk–ulm.de/ausbildungsboerse/). Praktisch ist die Filterfunktion, die es möglich macht, die Auswahl einzugrenzen: Jugendliche können damit nach einem bestimmten Beruf suchen oder einen Radius festlegen.