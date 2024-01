Bauern aus der Bodenseeregion haben am Montag am Bodensee-Airport gegen die Politik der Ampel-Regierung protestiert. Die rund 35 Teilnehmer wollten vor politischen Entscheidungsträgern auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Zahlreiche Gäste aus aller Welt landen am Flughafen Friedrichshafen, um zum Weltwirtschaftsforum in Davos zu gelangen. Der Flughafen erwartet diese Woche 150 zusätzliche Flugbewegungen.

Die Protestierenden fuhren mit Traktoren und Autos in reduzierter Geschwindigkeit neben dem Flughafen hin und her und verlangsamten so den Verkehr. Danach versammelten sie sich am Flughafentor, das die Fluggäste aus Politik und Wirtschaft mit den Limousinen, die sie für die Weiterfahrt abholen, passieren müssen.

Nicht nur Bauern protestieren

„Wir wollen den Verkehr nicht beeinträchtigen“, sagt Martin Jehle aus Ravensburg. Er war schon bei rund zehn Protestaktionen dabei, die Kundgebung am Montag sei eine spontane Idee gewesen. „Wir sind mit der aktuellen Politik nicht zufrieden“, sagt der Landwirt. Ein Beispiel: Während die Bundesregierung Pläne für eine Kerosinsteuer aufgegeben habe, sollten die Landwirte die Lasten tragen, etwa durch die wegfallende Subvention für den Agrardiesel. Er verweist auf die zahlreichen Privatjets, die über den Bodensee-Airport zum Weltwirtschaftsforum anreisen. „Da redet keiner über CO2.“

Nicht nur Landwirte beteiligten sich an dem Protest, sondern auch Handwerker und andere Berufsgruppen. Klaus Riester, Maschinenbauingenieur aus Friedrichshafen, geht es darum, dass die Regierung auf das Volk höre, vor allem, wenn es ums Geld geht. „Die Leute wollen mitentscheiden, was mit den Steuern passiert.“

Der Protest verlief laut Polizei friedlich. Ob die Bauern aber tatsächlich auf Ampel-Politiker oder prominente internationale Gäste trafen, ist eher unwahrscheinlich. Bernd Behrend, Pressesprecher des Flughafens, sagt, er wisse von keinen Prominenten, die am Montag landen. Für das Weltwirtschaftsforum werden der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der israelische Staatspräsident Isaac Herzog, der chinesische Ministerpräsident Li Qian, der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Außenminister Antony Blinken erwartet.

Zuschauer haben es schwer

Im vergangenen Jahr war Bundeskanzler Olaf Scholz in Friedrichshafen kurz zwischengelandet und mit dem Helikopter in Richtung des Schweizer Bergorts geflogen. Auch seine Vorgängerin Angela Merkel legte mehrfach einen Zwischenstopp am Bodensee-Airport ein.

"Der Ampel den Stecker ziehen - jetzt ist Schluss." Rund 35 Bauern protestieren gegen die Politik der Bundesregierung. (Foto: Simon Federer )

Alljährlich gibt es zum Weltwirtschaftsforum ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Friedrichshafen. Rund 150 zusätzliche Flugbewegungen werden in dieser Woche für den Bodensee-Airport erwartet, sagt Behrend. Es kämen Flüge aus der ganzen Welt an, von allen Kontinenten außer Australien. Meist würden die Passagiere von Limousinen abgeholt und nach Davos gefahren. Teils parken die Jets am Flughafen, andere fliegen weiter.

Die Rückflüge seien für Mittwochabend und den Donnerstag angesetzt, so Behrend. Wer das Abheben der Jets beobachten möchte, hat es allerdings nicht so leicht. Die Besucherterrasse sei geschlossen, sagt der Pressesprecher. Dies habe die Polizei aus Sicherheitsgründen angeordnet.