Landwirte öffnen ihre Tore

Unter dem Motto „Natur — Genuss — Bewegung — Unterhaltung“ findet am Sonntag, 3. September, ab 9 Uhr der Apfelwandertag in Verbindung mit der Landesaktion „Gläserne Produktion“ in Ettenkirch statt.

Die landwirtschaftlichen Betriebe Bernhard in Furatweiler, Schütterle in Wirgetswiesen, Amann am Krehenberg und Schmeh in Huiweiler öffnen hierfür ihre Tore. Besucherinnen und Besucher können sich laut Pressemitteilung selbst vor Ort ein Bild von der Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung machen und mit den Erzeugern und Verarbeitern von Lebensmitteln ins Gespräch kommen.

Der Wandertag startet um 9 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen mit der Musikapelle Ettenkirch auf dem Betrieb Bernhard in Furatweiler. Von 10 bis 18 Uhr bietet der Apfelwanderweg dann Einblicke in die beteiligten Betriebe mit konventionellem und Bioobstanbau sowie Interessantes zum Thema Kompostierung und Tierhaltung.

Von den unterschiedlichen Berufen in der Landwirtschaft bis hin zu Lebensmitteln in der Küche soll der Tag Interessantes und Wissenswertes bieten. Für Bewirtung sorgen die ortsansässigen Vereine.

