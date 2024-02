Auch die Grünen setzen im Kommunalwahlkampf auf personelle Kontinuität: Sieben von acht aktuellen Gemeinderäten treten erneut an. Die ersten drei Listenplätze allerdings belegen Bewerberinnen und Bewerber, die bisher nicht im Rat sitzen.

Im Foyer des Competence Parks hat der Häfler Ortsverband von Bündnis 90/ Die Grünen am Samstagnachmittag seine Kandidierendenlisten für die Wahl des Gemeinderates Friedrichshafen und für den Kreistag am 9. Juni aufgestellt. Zur Spitzenkandidatin für den Gemeinderat kürten die Anwesenden die Landschaftsplanerin Claudia Huesmann, die im Landratsamt des Bodenseekreises arbeitet. Die Kreistagsliste führt die Sozialpädagogin Sarah Kessler an.

Heliosch hört auf

Ulrich Heliosch wird den Gemeinderat nach zehn Jahren verlassen. Er tritt aus persönlichen Gründen nicht mehr an. Sechs seiner sieben Fraktionskolleginnen und - kollegen kandidieren auf den Listenplätzen vier bis neun. Nur Felix Bohnacker reiht sich mit Listenplatz 31 ziemlich weit hinten ein.

Die Spitzenkandidatin der Häfler Grünen für die Kommunalwahl am 9. Juni: Claudia Huesmann. (Foto: Bündnis 90/Die Grünen )

Beide Listen sind laut einer Pressemitteilung komplett mit den zur Verfügung stehenden Plätzen „mit politisch Engagierten aus verschiedenen Berufsgruppen und Fachkompetenzen“ besetzt. Die „altersdurchmischte Liste“ für den Gemeinderat umfasst 40 Personen, wobei der Anteil der Frauen bei 24 Plätzen liegt. Für den Kreistag sind paritätisch zwölf Kandidatinnen und zwölf Kandidaten aufgestellt worden.

Für Pariser Klimaziele

Die Bewerber wollen sich nach eigenem Bekunden unter andrem für die Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele, eine Minimierung des Flächenverbrauchs, alternative Verkehrskonzepte, alternative Wohn- und Bauprojekte, eine gute Ausstattung der Schulen, grüne Plätze der Begegnung sowie „ein lebenswertes, nachhaltiges, grünes, offenes und vielfältiges Friedrichshafen“ einsetzen.

Er steht auf Platz 2 der grünen Ratsliste: Ahmad Al Hamidi. (Foto: B'90/Die Grünen )

Kandidatinnen, Kandidaten und der grüne Ortsverband wollen sich nun laut Pressemitteilung der inhaltlichen Arbeit widmen und in den kommenden Wochen ein Wahlprogramm erstellen.