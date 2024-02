Landratsamt-Azubis zeigen Herz für Kinder

Die Auszubildenden des Landratsamts Bodenseekreis haben 2000 Euro für Kinder und Jugendliche mit Handicap oder einer schlimmen Erkrankung gespendet. Das Geld stammt aus einer Sammel- und Spendenaktion innerhalb der Behörde, die die Azubis eigens dafür zu Weihnachten organisiert hatten. Je 1000 Euro konnten nun der Urmel Kinder Krebshilfe sowie der Sonnenbergschule in Salem-Buggensegel übergeben werden. Die Auszubildenden des ersten Lehrjahres wollen damit ein Zeichen der sozialen Verantwortung und Solidarität setzen.

In Eigenregie hatten die Auszubildenden im November 2023 einen Weihnachtsmarkt für die Belegschaft des Landratsamts organisiert. Sie boten Waffeln, Würstchen und alkoholfreien Punsch sowie Weihnachtsdekorationen an. Die Deko-Objekte hatten die jungen Leute zuvor gemeinsam mit Schülern der Sonnenbergschule gebastelt. Rund 1800 Euro kamen dabei zusammen. Landrat Luca Wilhelm Prayon hat den Betrag sogar noch auf 2000 Euro aufgerundet.

Die Urmel Kinder Krebshilfe ist ein Förderkreis für krebskranke Kinder. Sie bietet betroffenen Familien eine Auszeit vom belastenden Alltag, um am Bodensee etwas auszuspannen und schöne Momente zu erleben. In der Sonnenbergschule werden etwa 40 Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsverzögerung oder geistiger Behinderung betreut. Ihr Wunsch ist es, dass das gespendete Geld für Freizeit- und Sportgeräte verwendet wird.

Am 7. Februar 2024 übergaben der Erste Landesbeamte Christoph Keckeisen und die Ausbildungschefin des Landratsamts, Lisas Fetzer die symbolischen Schecks an Vertreter der beiden Einrichtungen. „Die nun schon traditionelle Aktion unserer Azubis ist in doppelter Weise wertvoll. Denn über den beachtlichen Spendenbetrag hinaus haben sie aktiv den Kontakt gesucht und gemeinsam Zeit mit den Kindern verbracht, um die es hier ja geht“, erklärte Christoph Keckeisen beim Übergabetermin im Landratsamt.