Landrats Liebe auf den ersten Blick: Powerregion und Sehnsuchtsort am See

Geboren 1975 in Rom, aufgewachsen in Tübingen, Bürgermeister im badischen Remchingen: Luca Wilhelm Prayon ist seit diesem Jahr Landrat im Bodenseekreis. Er selbst sieht sich als „kosmopolitisch baden-württembergisch“ und damit passt er gut in den vor 50 Jahren geschaffenen Bodenseekreis. Im Gespräch mit Alexander Tutschner spricht er über die Kreisreform, -jubiläum und gibt einen Ausblick.

Herr Prayon, der Bodenseekreis wird in diesem Jahr 50, für Sie ist es das erste Jahr als Landrat und Chef der Kreisverwaltung. Haben Sie schon zusammengefunden?

Es war Liebe auf den ersten Blick (lacht). Nun sind wir mitten im Kennenlernen und alles deutet auf eine innige und gedeihliche Beziehung hin.

Die Kreisreform von 1973 brachte viele Veränderungen mit sich, war sie aus Ihrer Sicht am Bodensee eine Erfolgsgeschichte?

Ich denke, das Ergebnis spricht da für sich. Der Bodenseekreis ist wirtschaftliche Powerregion und zugleich Sehnsuchtsort für viele. Sowohl in der internationalen Bodenseeregion als auch unter den baden-württembergischen Landkreisen hat der Bodenseekreis seinen Platz. Man schaut auf ihn, denn in vielen Bereichen werden hier Standards gesetzt. Das kann vielleicht auch ein stückweit mit der besonderen Energie zusammenhängen, die durch die baden-württembergische Mischung entsteht.

Sind der badische und der württembergische Teil aus Ihrer Sicht schon voll zusammengewachsen und für welchen hegen Sie mehr Sympathie? Sind Sie eigentlich Badener oder Schwabe?

Naja, genau genommen bin ich Römer (lacht wieder). Ansonsten würde ich mich als kosmopolitisch baden-württembergisch bezeichnen. Denn ich bin in Tübingen aufgewachsen und habe dort studiert, im badischen Teil war ich 13 Jahre Bürgermeister. Sympathie habe ich für alle, die ihre Heimat lieben und zu einem guten Miteinander aller Menschen beitragen wollen. Ich sehe innerhalb Baden-Württembergs keine ernsthafte Trennung mehr, auch wenn in der Fasnet und im Verbandswesen manchmal ein anderer Eindruck entsteht.

Zeigt die emotionale Diskussion um die Altkreiszeichen ÜB und TT, dass sich viele noch nicht so richtig mit dem „neuen“ Kreis identifizieren?

Da ging es ja nie um den Kreis oder die Altkreise. Die Leute wollten ein Kennzeichen, das für ihre Stadt steht. Das ist nachvollziehbar. Nun gibt es aber noch 20 weitere Gemeinden im Bodenseekreis, zu denen es keine gleichnamigen Altkreise und somit kein individuelles Kennzeichenkürzel gab. Deshalb ist die Kreisverwaltung bei der Diskussion um die Wiedereinführung der Altkreiskennzeichen damals auch betont gelassen geblieben. Heute ist das kein Thema mehr. Meine Wahrnehmung ist, dass da oft auch Stolz mitschwingt, wenn jemand sagt, er komme aus dem Bodenseekreis. Aber vielleicht ist da auch nur die Sicht eines Landrats.

Auf welche Veranstaltung zum Jubiläum freuen Sie sich besonders?

Der Kreis hat ja bewusst auf einen zentralen Festakt oder ähnliches verzichtet. Stattdessen gab und gibt es Aktionen, von denen möglichst viele Menschen etwas haben sollen. Das meiste davon ist ja schon passiert. Es gab eine außergewöhnliche Ausstellung in der Kreisgalerie in Meersburg in der ersten Jahreshälfte, ein hochkarätiges Konzert des Landespolizeiorchesters im Mai und der Kreismittelpunkt wurde mit einer sehenswerten Installation markiert. Ich persönlich freue mich nun sehr auf das Kreisfamilienfest am 3. Oktober in Schloss Salem. Dazu laden wir alle Bürgerinnen, Bürger und Gäste ein.

Wie haben sich die Verwaltung und die Aufgabenbereiche in den 50 Jahren verändert?

Oh ja, die Entwicklung war und ist sehr dynamisch. Das Landratsamt hat jetzt etwa viermal so viel Mitarbeitende, wie vor 50 Jahren. Immer mehr Aufgaben wurden und werden auf die Kommunal- und Kreisebne Verlagert. In vielen Fällen ist das auch sinnvoll, denn gemeinsam mit den Städten und Gemeinden sind wir vor Ort und ganz nah dran am Leben der Menschen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass wir für diese Arbeit Raum und Ressourcen brauchen.

Die Kreisreform fiel 1973 mit dem Bau des Landratsamtes Glärnischstraße 1‐3 zusammen. Wie beurteilen Sie, dass das viel beachtete Jauss+Gaupp-Gebäude schon wieder abgerissen werden soll?

Dieses Gebäude steht architektonisch für die Zeit, in der es gebaut wurde. Aber die Welt hat sich in der Zwischenzeit weitergedreht und mit ihr auch die baulichen und konzeptionellen Anforderungen an Verwaltungsgebäude. Irgendwann muss jedes Haus saniert werden. Das wurde auch für den alten Landratsamtsbau sehr genau geprüft. Allein wegen der Themen Brandschutz, Energie und Baumaterialien würde bei einer Sanierung bis auf das Stahlbetonskelett nichts übrig bleiben. Alles andere wäre faktisch ein Neubau in alter Form. Ein Retrobau sozusagen. Damit wäre aber dem massiv gestiegenen Platzbedarf noch nicht Rechnung getragen. Aus dieser Sachlage heraus ist das Konzept eines mehrstufigen Neubaus entstanden, bei dem auch die Themen Bürgerservice, Umwelt und Quartiersentwicklung ganz neu gedacht werden können.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Zukunft des Bodenseekreises?

Wie viele andere Kommunen auch müssen wir die Veränderungen durch den demographischen Wandel, die rasante Globalisierung, den Klimawandel, gesellschaftliche Veränderungen und die Digitalisierung unter einen Hut bekommen. Unserer Wirtschaft müssen wir weiterhin Rahmenbedingungen bieten, damit sie im globalen Wettbewerb den Anschluss nicht verliert. Oben drauf kommen die Themen Verkehr und die besondere Sensibilität dieses Naturraums. Und bei alledem müssen wir die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung und den sozialen Frieden sehr genau im Blick behalten.