Luca Wilhelm Prayon ist seit Juni 2023 Landrat des Bodenseekreises. Im Interview mit Alexander Tutschner bezeichnet er die wirtschaftliche Lage im Kreis als angespannt und die Situation beim zentralen Thema Asyl als dramatisch. Im Jahr 2024 spielen auch die Kommunalwahlen eine wichtige Rolle für den Landrat.

Herr Prayon, Sie sind seit Silvester genau 200 Tage im Amt, wo liegen die Herausforderungen aktuell im Bodenseekreis?

Die Herausforderungen liegen zum einen in der wirtschaftlichen Situation im Allgemeinen und beim Thema Migration, das uns weiterhin intensiv beschäftigen wird. Eine große Frage wird auch sein, wie wir die zunehmenden Aufgaben mit unserem Personal bewältigen können. Das Thema Fachkräftemangel trifft uns auch als Verwaltung.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Wirtschaftslage?

Die Lage ist insgesamt sehr angespannt. Nicht nur im Bodenseekreis sondern auch in Land und Bund bekommen wir mit, dass die Firmen weniger Leute einstellen und auch Stellen abbauen. Wir hängen als Kreis an der wirtschaftlichen Entwicklung, die nächsten Monate werden spannend. Es geht dabei nicht nur um Steuereinnahmen, sondern um die Frage, wie sich unsere Unternehmen am Markt behaupten. Unser Kreis ist robust und breit aufgestellt mit innovativen Betrieben bis hin zu einem großen Tourismussektor.

Stehen Sie als Landrat ständig in Kontakt mit den Firmen?

Der Austausch ist mir wichtig. Nach und nach lerne ich die Akteure im Kreis kennen und bin natürlich ansprechbar. Denn es geht oft auch um ganz konkrete Punkte, bei denen wir als Landkreis helfen können. Zum Beispiel beim Thema Standortentwicklung, Fragen von Flächennutzung, der Verkehrsführung oder des Naturschutzes. Hier ist die Kreisverwaltung wichtiger Ansprechpartner für die Betriebe.

Wie ist die aktuelle Situation beim Thema Asyl?

Die Situation ist dramatisch. In den zurückliegenden drei Monaten haben wir größenordnungsmäßig je 150 Menschen zusätzlich aufgenommen, im Dezember etwa 100. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es auch in den kommenden Monaten bei diesen Dimensionen bleiben wird. Wir haben zwei fundamentale Schwierigkeiten: zum einen Plätze für die Unterbringung zu finden und zweitens, noch schwieriger, die Versorgung und Betreuung der Menschen sicherzustellen. Es ist nicht zu schaffen, Betreuungspersonal wie Hausmeister, Sozialarbeiter, Securitykräfte einzustellen, wie der Bedarf wächst.

Viele Kolleginnen und Kollegen sind längst an der physischen und psychischen Grenze. Ein dritter, mir sehr wichtiger Aspekte ist, dass wir den Anwohnern der jeweiligen Dorfgemeinschaften oder Stadtvierteln durchaus etwas zumuten und auch abverlangen, wenn wir zum Beispiel eine Turnhalle zu einer Notunterkunft machen. Wir spüren die Verunsicherung. Deshalb legen wir so großen Wert auf die flankierende Betreuung und Begleitung. Die Herausforderung ist also riesig.

Wie sieht es bei der Unterbringung konkret aus?

Wir sind im zweiten Jahr der Krise und schaffen fortlaufend neue Unterkünfte und Plätze, viele davon sind Notlösungen an der Grenze des Zumutbaren: in Tettnang-Bürgermoos stellen wir Kabinen in einem ehemaligen Möbelgeschäft auf, in Salem-Mimmenhausen ziehen gerade Menschen in einen ehemaligen Supermarkt ein, in Salem-Beuren könnte ein ehemaliges Pflegeheim zu einer Unterkunft umgerüstet werden und der Kreistag hat jüngst bekräftigt, dass wir in der Friedrichshafener Schwabstraße bauen werden.

Aber es fallen eben auch Unterkünfte weg, zum Beispiel die alte Schule in Immenstaad oder in Langenargen, wo wir die Turnhalle wie versprochen zum Jahreswechsel zurückgeben.

Wie sieht es mit den anderen Turnhallen aus?

Die Belegung von Turnhallen ist immer unglücklich, weil das in der Regel eine massive Einschränkung für den Schulsport und die Vereine bedeutet. Deshalb sind das keine Dauerlösungen, sondern Notunterkünfte auch in diesem Sinne des Wortes. Wir wollen die Hallen deshalb schnellstmöglich wieder freimachen. Aber wir sind im Dauerkrisenmodus. Auch die Sporthalle des kreiseigenen Berufsschulzentrums Friedrichshafen müssen wir bis auf weiteres als Notunterkunft benutzen.

Die jüngste Kreistagssitzung war auch geprägt von der Diskussion um eine AfD-Demo gegen eine neue Unterkunft in Salem. Die Debatte war heftig, es wurden Nazi-Vergleiche angestellt. Wird das Thema den Kommunalwahlkampf und die Arbeit des Kreistags beeinflussen?

Migration ist eines der beherrschenden Themen, es wird Wahlkampfthema werden. Es wird daher auch in den Kreistag und die Gemeinderäte getragen. Vor den Wahlen werden die Reden erfahrungsgemäß etwas länger und vielleicht auch etwas pointierter. Aber der Kreistag ist ein Organ der kommunalen Selbstverwaltung, wir werden also konsequent weiter arbeiten und nicht nur Sonntagsreden hören.

Die politische Auseinandersetzung ist unendlich wichtig. Weder in politischen Gremien, noch in der Gesellschaft sollte es Denkverbote und Sprechverbote geben. Man muss sich austauschen dürfen. Aber es gibt Leitplanken, innerhalb derer wir uns bewegen. Der Flyer der AfD Bodenseekreis zur genannten Demo war außerhalb der Leitplanken, weil hier Flüchtlinge automatisch mit Verbrechern gleichgestellt wurden. Das geht nicht. Aber es geht auch nicht, dass man in einer Diskussion den anderen mundtot macht mit pauschalen Verunglimpfungen.

Sie haben angekündigt, dass der Bodenseekreis bald nicht mehr aufnahmefähig ist für geflüchtete Menschen. Wie meinen Sie das konkret?

Wenn es so weitergeht, wird nächstes Jahr der Punkt kommen, an dem wir keine Geflüchteten mehr geregelt aufnehmen können - so wie es geboten wäre, menschenwürdig und gut betreut. Wir werden immer noch ein Zelt kaufen können und dreimal am Tag Instantsuppe anbieten. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Wir haben auch die Aufgabe, diesen Menschen hier ein würdiges Dasein zu ermöglichen, unter den ohnehin schon grenzwertigen Umständen. Das vermeidet Spannungen in den Unterkünften und bietet wenigstens die Chance, dass zumindest einige in Arbeit kommen und sich aus eigener Kraft in die Gesellschaft integrieren, wenn sie länger bleiben. Dabei haben wir auch die heimische Bevölkerung im Blick, die nicht das Gefühl bekommen darf, diese Anstrengungen gingen zu ihren Lasten.

Wie ist der Stand bezüglich den Verhandlungen mit dem Land zur Finanzierung von Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn?

Die neue Kostenschätzung von bis zu 648 Millionen Euro für das Projekt ist mittlerweile offiziell bestätigt. Die Aufteilung der Kosten zwischen Land und kommunaler Ebene ist aber weiter unklar. Es gibt dazu jetzt einen neuen Gesprächstermin in Stuttgart am 30. Januar. Dann will uns das Land ein Finanzierungskonzept vorlegen. Erst dann können wir hier in der Region sagen, wie wir damit umgehen wollen.

Beim Thema ÖPNV wurde von mehreren Fraktionen in der Haushaltsdebatte die Kürzung von Freiwilligenleistung angedeutet...

Wir führen jetzt ein automatisches Fahrgastzählsystem im Busbetrieb ein, damit können wir eine Evaluation durchführen. Auf der Basis können wir dann nachjustieren und unser Liniennetz effektiver machen. Aber wir wollen insgesamt nicht sparen, sondern das Geld im ÖPNV möglichst effektiv einsetzen. Es hat ja keinen Sinn, wenn ein Bus leer durch die Gegend fährt und andere Strecken überlastet sind.

Der Erweiterungsbau für das Landratsamt ist aktuell finanziell nicht zu stemmen. Wie wollen Sie jetzt mit dem Thema Platzmangel umgehen?

Die Situation ist nach wie vor sehr angespannt. Das Ziel ist es, den mittlerweile 1450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesetzeskonforme und attraktive Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Die Lösung über einen Neubau ist aufgrund der finanziellen Lage derzeit nicht darstellbar. Das heißt, der Neubau wird aktuell nicht forciert. Wir reden über Jahre, die wir jetzt überbrücken müssen. Wir werden jetzt nochmal genau erheben, wie sich die Situation nach Corona darstellt. Aber vom Tisch ist das Thema definitiv nicht - eine leistungsfähige öffentliche Verwaltung liegt im Interesse aller, denn sie gewährleistet Sicherheit, Wohlstand und Lebensqualität.

Welche Lösungen sind denkbar?

Vielleicht gibt es die Möglichkeit von Anmietungen, damit wären wir flexibler. Die Verwaltung wird immer digitaler, vielleicht müssen wir nicht alles an einem Standort konzentrieren. Man muss offen denken.

Wie viele Mitarbeiter der Verwaltung arbeiten mittlerweile im Homeoffice und nutzen Sie die Möglichkeit auch selbst?

Abhängig von ihren Tätigkeit können die Kollegen bis zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Über 50 Prozent ist die Ausnahme. Von unseren 1450 Beschäftigten haben 740 diese Vereinbarung und damit die Möglichkeit, von daheim zu arbeiten. Ein erheblicher Anteil unserer Arbeit wird also bereits zu Hause geleistet. Übrigens auch die des Landrats: Ich persönlich bin grundsätzlich zwar gerne im Landratsamt, weil ich meine Kollegen brauche. Aber ich gehe auch gerne mal ins Homeoffice, als Landrat muss man viel lesen, das geht zu Hause perfekt.

Wird das Landratsamt auch künftig so stark wachsen?

Grundsätzlich können wir nicht immer mehr Aufgaben, vor allem freiwillige, übernehmen. Denn damit sind in aller Regel zusätzliche Kosten verbunden und in manchen Bereichen finden wir auch gar nicht mehr die Leute dafür. Wir müssen zu weniger Aufgaben kommen, damit unsere Mitarbeitenden nicht überlastet sind. Im Gegensatz zur Wirtschaft können wir aber keine Aufträge oder Aufgaben ablehnen, sondern müssen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben immer funktionieren.

Welche Themen stehen 2024 ganz konkret an?

Jenseits der Krisenthemen ist es mir sehr wichtig, dass wir das Thema Kinder und Jugend noch mehr in den Fokus rücken. Thema Berufsschulen, Thema Jugendliche ohne Abschluss oder ohne Ausbildung, das wird ein Schwerpunkt, überhaupt in meiner Amtszeit. Außerdem müssen und wollen wir uns nach der Kommunalwahl im zweiten Halbjahr als neues Team im Kreistag zusammenfinden und schnell wieder auf eine Arbeitsebene kommen.