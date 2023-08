Zeit zur Einarbeitung hat der neue Landrat kaum: Beim Thema Asyl spitzt sich aktuell die Lage im Bodenseekreis zu, die Situation ist kritisch. Dazu kommt in seinen ersten Amtswochen ans Licht, dass der Kreis 2015 im Zuge der Anmietung des Adlers in Sipplingen 800.000 Euro in den Sand gesetzt hat.

Im Sommerinterview mit Alexander Tutschner bezieht Luca Wilhelm Prayon (CDU) dazu Stellung. Genauso wie zu den Themen Verkehr, medizinische Versorgung und Klimaschutz.

Herr Prayon, seit knapp zwei Monaten sind Sie Landrat im Bodenseekreis. Wie ist Ihr erster Eindruck?

Ich bin sehr gut aufgenommen worden, insbesondere von der Mannschaft im Landratsamt. Hier gibt es einen offenen und professionellen Umgang.

Das Gleiche gilt für den Kreistag, ein gutes Miteinander ist wichtig, wenn man die Herausforderungen anpacken will. Im Sommer ist es am Bodensee natürlich besonders schön, eine tolle Zeit, um hier zu starten.

Mit dem berühmten Sprung ins kalte Wasser …

Ja, es gibt ja viele Themen, an denen Kreistag und Verwaltung bereits arbeiten und ich bin derjenige, der dazu kommt. Ich muss mich in vieles einarbeiten. Beteiligungen, wie etwa die am Flughafen, sind für mich Neuland. Viele Akteure gilt es kennenzulernen, genauso wie die Entscheidungsprozesse.

Die Asylpolitik beschäftigt die Kreisverwaltung nach wie vor stark?

Ja, viele der Menschen, die seit 2015 zu uns gekommen sind, sind ja noch da. Im Zuge des Ukrainekrieges sind mittlerweile größenordnungsmäßig 3000 weitere Geflüchtete im Bodenseekreis angekommen. Wir haben aber auch einen steten Zuzug aus anderen Regionen, beispielsweise aus Syrien, Afghanistan, der Türkei oder Schwarzafrika.

Diese Menschen müssen wir versorgen und wir wollen Integrationsangebote machen. Die Lage ist mittlerweile dramatisch. Die Zahlen sind an einem Punkt, an dem Kreis und Kommunen an Grenzen kommen.

Inwiefern?

Das große Gebot der Stunde ist es, Plätze für die adäquate Unterbringung der Menschen zu finden. Aber das wird immer schwieriger, die Kapazitäten sind erschöpft. Wir rechnen noch mit rund 500 weiteren Geflüchtete in diesem Jahr.

Bis zu 170 werden wir in der neuen Gemeinschaftsunterkunft in Tettnang–Bürgermoos unterbringen können. Bleiben die Zuweisungen auf dem aktuellen Niveau, läuft es auf weitere Notunterkünfte raus. Selbst hier haben wir kaum noch Möglichkeiten.

Wo könnten die entstehen? Sollten nicht die bisherigen Notunterkünfte in den Turnhallen Langenargen, Kressbronn und Friedrichshafen irgendwann abgebaut werden?

Ja, die Turnhallen können nicht ewig belegt bleiben. Gerade in Langenargen und Kressbronn stehen wir im Wort, die Hallen sind uns von den Gemeinden ja angeboten worden. Wir arbeiten jeden Tag daran, Unterkünfte zu finden. Es geht aber nicht nur um die Unterbringung, sondern auch um die Versorgung und Betreuung der Menschen.

Das Landratsamt Bodenseekreis hat die Parkturnhalle in Kressbronn von der Gemeinde für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet. (Foto: Andy Heinrich )

Von Kindergartenplätzen bis zu Pflegebedürftigen, es gibt viele Fragestellungen, die nachkommen und die uns vor große Herausforderungen stellen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns gesamtgesellschaftlich nicht überfordern.

Der CDU–Politiker Thorsten Frei forderte zuletzt, das Asylrecht aufzuweichen …

Das ist meiner Meinung nach nicht angezeigt. Asyl ist Asyl. Wenn jemand kommt und Bleiberecht hat, dann ist es selbstverständlich, dass wir dem Menschen Schutz bieten. Wir müssen aber schauen, dass der Zuzug reduziert wird, und über die reden, die kein Recht auf Asyl haben und hier eine klare Grenze ziehen. Die Vorgaben, die es gibt, sollten konsequent umgesetzt werden. Da gehört das Thema Abschiebung dazu.

Dann hat man am Ende auch die Akzeptanz für die Menschen, die gemäß dem Asylrechtes hier sind. Für mich ist das Thema Ukrainekrieg hier ein gutes Beispiel. Nach dem brutalen Überfall ist es für uns selbstverständlich, dass wir den Geflüchteten helfen. Wir gehen aber auch davon aus, dass das Gros der Menschen, sobald es geht, wieder in ihre Heimat zurückgeht. Das ist der Sinn des Asylrechts.

Mit der Anmietung des Gasthauses Adler in Sipplingen ab 2015 hat der Bodenseekreis letztlich 800.000 Euro in den Sand gesetzt. Wie bewerten Sie den Vorgang?

Eine Bewertung ist nur unter Kenntnisnahme der damaligen Lage möglich. Die war nämlich ähnlich dramatisch und kritisch wie heute: Menschen mussten in Notunterkünften in Turnhallen untergebracht werden und jeder Platz in einer anderen Liegenschaft half, den Druck von den Turnhallen zu nehmen.

Die Anmietung des Adlers in Sipplingen hat den Bodenseekreis und damit den Steuerzahler 800.000 Euro gekostet. (Foto: Reinhold Köfer )

Wie heute wurden deshalb Objekte als Wohnunterkünfte ertüchtigt, obwohl sie mit baulichen oder organisatorischen Herausforderungen behaftet waren. In dieser verzweifelten Situation hat die Kreisverwaltung richtig agiert und die Chance zur Unterbringung Geflüchteter genutzt. Das Liegenschaftsamt hat sich das Objekt vorher natürlich genau angeschaut, man wusste, welche Investitionen erforderlich gewesen wären. Diese waren aber nur mit einer langen Laufzeit des Mietvertrages zu rechtfertigen.

Als man dann Baurecht für die Umbauten hatte, gingen jedoch die Flüchtlingszahlen rapide zurück. Deshalb wurde die teure Renovierung nicht gemacht und aus dem Adler wurde schlussendlich nie eine Gemeinschaftsunterkunft. Auch das Land hat uns damals klar signalisiert, dass die Unterkünfte wieder abgebaut werden müssen. So gesehen war es gut, dass die Handwerker nicht schon mit der Sanierung angefangen hatten.

Hätten Sie einen Mietvertrag für das Objekt unterschrieben, der neun oder zehn Jahre lang läuft und der nicht kündbar ist?

Die Frage ist sehr hypothetisch, denn ich war bei den Verhandlungen nicht dabei, das war lange vor meiner Zeit. Der Vertrag wurde aus guten Gründen mit einer langen Laufzeit abgeschlossen. Hätte der Kreis auf einer Rücktrittsklausel bestanden, wäre der Vertrag nicht zustande gekommen. Dann wäre man wieder bei den Turnhallen gewesen. Das galt es zu vermeiden. In einer Krisensituation mussten Entscheidungen getroffen werden, beherzt und mit Restrisiko. Die heutige Aufregung hierum halte ich für herbeigeredet.

Landrat Luca Prayon bezieht im Interview am Schleinsee zu zahlreichen Themen Stellung. (Foto: Alexander Tutschner )

Warum haben Sie die Fakten erst nach einer erfolgreichen Klage des Südkuriers offengelegt?

Im Gerichtsverfahren ging es darum, ob es rechtmäßig ist, dass die Verwaltung bestimmte Daten zurückhält. Inwieweit muss man aus laufenden Verträgen berichten? Es gibt hier die Rechte Dritter. Damals wie heute haben wir den enormen Druck, Menschen unterzubringen. Die stehen bei uns vor dem Landratsamt. Und ich muss jeden Strohhalm nehmen.

Wenn dann über die Verträge alles in der Zeitung steht, muss ich befürchten, dass der nächste Verhandlungspartner dasselbe fordert. Deshalb war es aus damaliger Sicht verständlich, diese Details nicht zu veröffentlichen.

Seit 2021 ist das Geschäft durch einen Aufhebungsvertrag mit dem Vermieter beendet, sie hätten spätestens dann die Öffentlichkeit informieren können…

Wir hätten jetzt auch Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts einlegen können, das haben wir aber nicht gemacht. Das Verfahren ist abgeschlossen, wir haben die Zahlen rausgegeben. In der Urteilsbegründung steht klar, dass wir nur auskunftspflichtig sind, weil das Verfahren komplett in der Vergangenheit liegt, und dass der Adler in Sipplingen ein Sonderfall ist. Eine generelle Auskunftspflicht gibt es laut der Urteilsbegründung nicht.

Wann wird die neue Gemeinschaftsunterkunft in der Friedrichshafener Schwabstraße gebaut?

Der Gestaltungsbeirat der Stadt hat eine Weiterentwicklung des Entwurfs gefordert. Wir sind dafür offen. So lange klar ist, dass die entsprechenden Kapazitäten geschaffen werden und es für die Menschen dort gleich gut wird. Das sehen wir als möglich an, wir planen um und kommen den Wünschen der Stadt entgegen.

Wie steht es um den Ausbau der Bodenseegürtelbahn? Nach den Vorplanungen müsste die kommunale Ebene rund 120 Millionen von insgesamt fast 600 Millionen Euro übernehmen…

Das Projekt muss dringend weitergehen, aber diese Kosten können wir von kommunaler Seite nicht tragen. Das ist unmöglich. Im Herbst stehen weitere Gespräche mit dem Land an. Wir müssen schauen, welche Optionen es gibt.

Die Bodenseegürtelbahn muss zwischen Friedrichshafen und Radolfzell dringend ausgebaut werden. (Foto: Alexander Tutschner )

Die B31 soll gemäß den Plänen des Bundesverkehrsministeriums zwischen Immenstaad und Meersburg vierspurig über die B1–Trasse ausgebaut werden. Es gibt aber auch immer wieder Kritik an den Plänen, vor allem aus Sicht von Umweltschützern…

Die B31 ist das Rückgrat der Straßenverkehrsinfrastruktur im Bodenseekreis. Wenn wir den Verkehr lenken und sicherer machen wollen, dann brauchen wir eine leistungsfähige, vierspurige B31 ohne Wenn und Aber. Die Umweltthemen werden im Planungsverfahren entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gut abgearbeitet.

Offene Fragen müssen geklärt werden und dann muss das Projekt umgesetzt werden. Die Trasse ist gefunden, hierfür haben wir genügend Pirouetten gedreht.

Die Stadt Friedrichshafen investiert aktuell über die Zeppelin–Stiftung zweistellige Millionen–Beträge in den Medizin–Campus Bodensee (MCB) und damit in die medizinische Versorgung im Bodenseekreis. Wäre hier nicht ein größeres Engagement des Kreises nötig?

Die Frage ist, wie die medizinische Versorgung der Zukunft aussieht. Das Ziel ist, dass die Menschen im Bodenseekreis vernünftig versorgt sind. Das ist momentan gewährleistet, das Problem ist die Finanzierung. Das ist aber kein landkreisspezifisches Problem. Es bedarf hier einer Reform durch die Bundespolitik mit klaren Vorgaben. Es kann nicht sein, dass auf lokaler und kommunaler Ebene so hohe Defizite eingefahren werden.

Machen Sie es sich da nicht etwas leicht? Gäbe es den MCB nicht, wäre der Bodenseekreis zuständig …

Gesetzlich ist ein Kreis in der Pflicht, wenn niemand anderes die Versorgung leistet. An diesem Punkt sind wir im Bodenseekreis nicht. Vor nicht allzu langer Zeit haben acht von zehn Krankenhäusern in Deutschland schwarze Zahlen geschrieben. Das ist heute nicht mehr so, es hat sich strukturell etwas verändert.

Das Problem ist vielschichtig, der medizinische Sektor muss neu aufgestellt werden. Da ist allerdings nicht der Landrat oder der Oberbürgermeister gefragt. Länder und Bund müssen die Regeln klar aufstellen, auf deren Basis eine vernünftige Versorgung hergestellt werden kann.

Was kann der Kreis beim Thema Pflege bewegen?

Das Thema ist mir sehr wichtig. Die Bedeutung der Pflegestützpunkte in der Beratung von pflegenden Angehörigen ist enorm. Deshalb freut es mich, dass der Kreistag gerade entschieden hat, sie im Bodenseekreis auszubauen. Als Heimaufsicht sind wir aber auch die unmittelbaren Ansprechpartner der Pflegeheime.

Wir wollen hier Türen öffnen für die bestmögliche Versorgung der Menschen. Die Herausforderungen dabei sind riesig. Ich setze mich dafür ein, dass stationäre Pflege nicht durch übertriebene und unrealistische Verordnungen immer weiter verteuert wird.

Wie steht es um die Raumnot im Landratsamt?

Das ist tatsächlich ein drängendes Problem. Die Personalzahl ist weiter gestiegen und Entlastungen durch Digitalisierung und Home Office haben nicht so stattgefunden, dass die Entwicklung ausgeglichen werden könnte.

Einzelne Gebäude sind in so schlechtem Zustand, das muss man feststellen. Gleichzeit nimmt die Aufgabenfülle zu. Soll die Verwaltung leistungsfähig sein und bleiben, braucht sie vernünftige Arbeitsbedingungen. Wir müssen da also ran.

Der Plan der Kreisverwaltung umfasst den Ausbau in vier Bauabschnitten: oben rechts (nördlich der Glärnischstraße) die neuen Gebäude des Bauabschnitt eins für Kita, Wohnungen, Tiefgarage und Leitstelle. Unten rechts das neue Verwaltungsgebäude. (Foto: Andy Heinrich )

Wird denn das vierstufige Ausbaukonzept jetzt umgesetzt?

Das ist der aktuelle Stand. Der erste Bauabschnitt soll ein Komplex aus Parkhaus, Technik, Wohnungen und einer Kita sein. Dann können die Verwaltungsgebäude angegangen werden. Es geht hier um eine millionenschwere Investition, aber wir müssen für die Mitarbeitenden eine Lösung finden. Das Thema darf nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Bei den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung wurde in der Vergangenheit viel gesprochen und wenig gehandelt. Wird sich das durch die drei neuen Klimastellen ändern?

Es war ein langer politischer und gesellschaftlicher Prozess anzuerkennen, dass wir tatsächlich Klimawandelthemen haben und dass Klimawandelanpassung alle betrifft. Ich bin froh, dass der Kreistag die drei Stellen bewilligt hat.

Wir können die Themen jetzt gezielt übergreifend und konsequent anpacken. Wir schaffen im Dezernat für Umwelt & Technik, im Amt für Kreisentwicklung ein eigenes Sachgebiet. Hier sind auch die Themen Baurecht, ÖPNV, Forst, Umwelt und Landwirtschaft angesiedelt. Die Klimathemen werden hier also gebündelt und koordiniert.

Was soll konkret gemacht werden?

Der Klimawandel kommt, das Ziel ist es, dass wir uns anpassen und Emissionen bestmöglich reduzieren. Dass wir Lebensqualität und Prosperität der Region erhalten, in der veränderten Lage. Beispielsweise wird es bei den Themen Obstbau und Landwirtschaft ganz konkret. Ich denke an veränderte Anbaustruktur oder das Stichwort Agri–PV.