Der Landrat des Bodenseekreises Luca Prayon hat in seiner Haushaltsrede am Mittwoch von Bund und Land eine „konsequente Begrenzung der Zuwanderung“ gefordert. Prayon kündigte außerdem an, dass der Bodenseekreis 2024 ab einem gewissen Punkt nicht mehr aufnahmefähig sei, was die Unterbringung von geflüchteten Menschen betrifft. Der Landrat forderte weiter, dass bereits in den Landeserstaufnahmen der Anspruch der Geflüchteten auf Asyl geprüft werden soll, bevor sie auf die Kreise verteilt werden.

„Wir rechnen aktuell mit einem monatlichen Zuzug von rund 150 Flüchtlingen in unseren Kreis“, sagte Prayon mit Blick auf die nächsten Monate. Deshalb wolle er das Thema in der Haushaltsrede klar ansprechen: „Wir werden im Bodenseekreis im Jahr 2024 an den Punkt kommen, an dem wir keine Plätze mehr für Flüchtlinge zur Verfügung haben.“ Sein dringender Appell gehe an Bund und Land, „die Zuwanderung konsequent zu begrenzen“.

Aufnahme ist im ersten Halbjahr 2024 vorbei

Das Thema Asyl sei die größte Herausforderung, die der Kreis momentan habe, sagte Prayon bereits im Rahmen einer Pressekonferenz zur Haushaltseinbringung. Als Beispiel nannte er die neue Unterkunft in Tettnang-Bürgermoos, wo der Kreis gerade 170 Plätze für Geflüchtete einrichtet: „Das deckt dann den Bedarf von einem Monat“, sagte Prayon, „irgendwann im ersten Halbjahr wird es vorbei sein.“

Besonders hervorzuheben ist die Verdopplung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer innerhalb von neun Monaten. Luca Prayon

Die Gesamtzahl der zugewiesenen Asylbewerber in den Kreis sei alleine von 2021 auf 2022 um 43 Prozent gestiegen, sagte Prayon. Der massive Zustrom stelle die Verwaltung vor enorme Herausforderungen. Die notwendige Verdichtung in der vorläufigen Unterbringung führe zu Sicherheitsfragen und habe enorme Auswirkungen auf die betreuenden Systeme. Auch die medizinische Versorgung mache zunehmend Probleme. „Besonders hervorzuheben ist die Verdopplung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer innerhalb von neun Monaten“. Hier müsse der Landkreis in Vorleistung gehen, die Versorgung erfolge nach dem erhöhten Maßstab des Jugendhilferechtes.

Enorme Belastung für Mitarbeiter

Im Haushaltsplan für 2024 sind im Teilhaushalt Soziales rund 3,127 Millionen Euro für Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge eingeplant. Bei den Investitionen plant der Kreis mit Ausgaben von einer halben Million für die neue Asylunterkunft in der Friedrichshafener Schwabstraße und mit 300.000 Euro für die geplante Unterkunft in Bermatingen. Außerdem fallen eine Million Euro für den Auf- und Ausbau von weiteren Asyl- beziehungsweise Notunterkünften an, also insgesamt 1,8 Millionen Euro. „Die finanzielle Belastung für unseren Kreishaushalt ist die eine Seite dieser Krise“, sagte Prayon. Die andere sei die enorme zeitliche und seelische Belastung der Mitarbeiter, „die sich über die Maße engagieren und um gute und verträgliche Lösungen ringen.“

Luca Prayon fordert von Bund und Land eine strikte Begrenzung der Zuwanderung in die Kreise. (Foto: at )

Das individuelle Grundrecht auf Asyl dürfe nie infrage gestellt werden, sagte Prayon weiter, es müsse aber klar sein, „dass Menschen, die keine Berechtigung auf einen Aufenthalt in unserem Land haben, unverzüglich wieder ausreisen müssen.“ Prayon adressierte an das Land den Vorwurf, dass unzählige Menschen auf die Landkreise und damit auf die Städte und Gemeinden verteilt würden, „statt sie in Landeserstaufnahmen unterzubringen und dort eine Entscheidung abzuwarten“.

Lehrer melden sich zu Wort

Schon zu Beginn der Kreistagssitzung brachten Lehrer vom Häfler Berufsschulzentrum das Thema Asyl in der Bürgerfragestunde aufs Tapet. Die Sportlehrer Markus Bonsen und Melanie Saupp wollten vom Landrat wissen, wie lange die Sporthalle beim Berufsschulzentrum noch als Flüchtlingsunterkunft belegt wird. Aktuell sei etwa nur ein Viertel des geforderten Unterrichts möglich. Die Lehrer brachten die Nutzung der Messehallen als Asylunterkunft oder den Bau einer Traglufthalle für den Sportunterricht ins Spiel. Sie beklagten außerdem eine schlechte Informationspolitik seitens des Kreises. Die Schüler hätten aktuell keine adäquaten Bildungschancen und zum Beispiel „keine Chance auf gutes Abitur“, wenn sie es eben im Fach Sport machen wollten. „Warum wird nicht geschaut, dass wir unseren Bildungsauftrag erfüllen können?“, fragten sie.

Schulleiter übt Kritik

Dass die Halle gerade nicht zur Verfügung steht, sieht auch Stefan Oesterle, Schulleiter der Claude-Dornier-Schule, als großes Problem. „Wir haben Sport als Pflichtfach in den beruflichen Gymnasien“, sagt er. Der Unterricht finde gerade unter erschwerten Bedingungen statt. Die Schüler müssten immer zu speziellen Zeiten zu anderen Hallen gefahren werden, sei es zur VfB-Halle am Stadion oder zur DAV-Kletterhalle. Neben dem Zeitverlust gehe es auch um das Thema Unfallgefahr auf dem Schulweg.

Die Sporthalle des Berufsschulzentrums Friedrichshafen ist seit über einem Jahr als Notunterkunft eingerichtet. (Foto: Noah Vinzens )

Alle rund 3500 Schüler des Berufsschulzentrums seien letztlich betroffen, „wir reden über rund 180 Schulklassen“, sagte Oesterle. 50 Prozent hätten Sport als Pflichtfach. Ein Dauerzustand könne das nicht sein, weitere Informationen über die Zukunft der Halle lägen ihm nicht vor. Oesterle geht davon aus, dass die Halle nach dem Auszug der Geflüchteten für etwa ein halbes Jahr lang renoviert werden muss. Erfahrungen aus dem Landkreis Ravensburg hätten das gezeigt.

„Eine Dauerbelegung der Sporthalle ist nicht akzeptabel“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Riedmann am Ende der Sitzung. Fast alle im Kreistag hätten die Unterbringung von Geflüchteten hier mit voller Überzeugung mitgetragen, sagte Riedmann aber nicht als Dauerbelegung. Riedmann regte an, dass der Bodenseekreis sofort die Überforderung melden soll und „das Land bereits jetzt darauf hinweisen, dass eine menschenwürdige Unterbringung im Bodenseekreis nicht mehr möglich ist.“ „Das Sportabitur kann man schlecht im Pausenhof machen“, sagte auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Zeller, man müsse schnell überlegen, wie man die Hallen freibekomme.

Diesen Auftrag wird die Kreisverwaltung erfüllen, solange es materiell möglich ist. Robert Schwarz

Was bedeutet es aber konkret, wenn der Kreis keine Flüchtlinge mehr aufnehmen kann? „Grundsätzlich haben wir den gesetzlichen Auftrag, die uns zugewiesenen Menschen unterzubringen und zu versorgen. Diesen Auftrag wird die Kreisverwaltung erfüllen, solange es materiell möglich ist“, sagt dazu der Sprecher des Bodenseekreises Robert Schwarz auf Nachfrage.

Schon jetzt gehe man aber hinter eigentlich nötige Standards zurück und betreibe mehrere Notunterkünfte, weitere seien in Planung. „In der Praxis bedeutet das, dass wir die Menschen unter dauerhaft nicht zumutbaren Bedingungen unterbringen und gleichzeitig der hiesigen Bevölkerung viele Einschnitte im täglichen Leben abfordern.“ Hinzu komme, dass es in den Kommunalverwaltungen Menschen geben müsse, die diese Betreuungs- und Organisationsleistung erbringen müssten.

Kein Plan B: Hilfsorganisationen sind gefragt

„Wenn auch diese Notlösungen ausgereizt sind, können wir keine geordnete Unterbringung mehr gewährleisten“, sagt Schwarz weiter. „Hierfür gibt es auch keinen Plan B, denn wir arbeiten bereits im Krisen- und Notmodus. Die Konsequenz wird sein, dass es für die uns dann noch zugewiesenen Menschen kein Dach über dem Kopf mehr gibt.“ Über wenige Tage können vielleicht noch die Hilfsorganisationen mit Feldbetten etc. helfen aber auch hierbei gebe es faktische Grenzen der Leistbarkeit. „Selbstverständlich spiegeln wir diese Lage den übergeordneten Dienststellen und stehen im politischen und fachlichen Austausch mit den Nachbarlandkreisen. Allerdings sind nahezu alle Stadt- und Landkreise in derselben Situation und auch die Landeserstaufnahmestellen fahren an der Leistungsgrenze.“