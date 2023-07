Der Bodenseekreis feiert in diesem Jahr sein 50–jähriges Bestehen. Damit ist er nur ein paar Jahre älter als der Wunsch, in Deutschland zentrale Mülldeponien zu schaffen. Von der Idee in den 1970er–Jahren dauerte es allerdings noch ein bisschen, bis 1982 die Mülldeponie am Weiherberg, betrieben vom Bodenseekreis, eröffnet wurde. Eine gute Gelegenheit, unseren Lesern am Montag, 7. August, ab 16 Uhr einen Blick in diese Einrichtung zu ermöglichen.

„Unter fachkundiger Führung erhalten die Besucher eineinhalb Stunden spannende Einblicke in die Sickerwasser– und Gaserfassung sowie die Deponietechnik“, verspricht Michaela Leidig vom Abfallwirtschaftsamt für die Aktion „SZ öffnet Türen“. Die Ingenieure Thomas Ketterer und Michael Paredes werden den interessierten Besuchern zeigen, was in der Deponie vor sich geht und erzählen, warum sie ausgerechnet an diesem Ort eröffnet wurde.

Hausmülldeponie wuchs schnell in die Höhe

Der Bodenseekreis betreibt drei zentrale Entsorgungszentren: in Überlingen, in Tettnang und in Friedrichshafen. Das Entsorgungszentrum Friedrichshafen–Weiherberg ist durch seine zentrale Lage in der Mitte des Landkreises, seine Kapazität und eine umfassende Annahmepalette die wichtigste Abfallentsorgungsanlage des Bodenseekreises.

Das Entsorgungszentrum beinhaltet die ehemalige Hausmülldeponie des Bodenseekreises, auf der von 1982 bis Ende Mai 2005 die Haus– und Gewerbeabfälle aus dem gesamten Landkreis unbehandelt abgelagert wurden. Damals wuchs sie ziemlich schnell in die Höhe. Wohingegen heute fast alles, was zum Tor reinkommt, dort auch wieder rausgeht.

Nur noch Abfälle der Klasse 2 begraben

Der Bodenseekreis und die Gesellschaft haben sich zum Ziel gesetzt, immer mehr Wertstoffe aus Abfall zu gewinnen und ihn zu trennen. Dies habe in Zeiten des Klimawandels, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, höchste Priorität haben, ist auf der Homepage des Landkreises zu lesen.

Kaum zu glauben, dass dieses Foto in einem Entsorgungszentrum entstanden ist: Das ist der höchste Punkt der Mülldeponie am Weiherberg. (Foto: ras )

So ist es beispielsweise seit 2005 verboten, den Restmüll aus der schwarzen Tonne zu deponieren. Dieser geht zur Verbrennung. Elektroschrott oder ähnliches wird von Schrotthändlern geholt. Auf dem Weiherberg wird inzwischen nur noch die Deponieklasse 2 begraben — also höherwertig mit Schadstoffen belastete Abfälle wie Asbest.

Auf dem Erlebnispfad alle Sinne schärfen

Wer seinen Unrat am Weiherberg entsorgt, sieht nur einen Bruchteil des Geländes. Um so interessanter also, was die Fachmänner des Abfallwirtschaftsamts in der eineinhalb Stunden dauernden Führung so alles erzählen werden. Das zweite interessante Angebot vor Ort ist der Abfallerlebnispfad. Dort lassen sich auf dem Barfußpfad, am Naturfenster, an den Fühltonnen oder einem Kräuterbeet alle Sinne schärfen und nützliches Abfallwissen spielerisch erlernen.

Der Erlebnispfad hat immer zu den Öffnungszeiten der Mülldeponie geöffnet. Der Besuch ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder bis zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen auf das Gelände. Das Entsorgungszentrum Friedrichshafen–Weiherberg befindet sich an der Raderacher Straße von Unterraderach in Richtung Markdorf fahrend kurz hinter dem Ortsausgang links.

