Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Ravensburg hat einen 37-jährigen Mann frei gesprochen, der in Friedrichshafen eine Prostituierte vergewaltigt haben soll. Am Ende des Prozesses stand Aussage gegen Aussage. Zudem verstrickte sich die Hauptbelastungszeugin in Widersprüche. Staatsanwaltschaft und Verteidigung nahmen das Urteil an. Beide wollen keine Rechtsmittel einlegen.

Zu Beginn des letzten Verhandlungstages war der Fall für die Staatsanwaltschaft noch klar: Demnach soll der Beschuldigte in der „Tatnacht“ gegen 22.30 Uhr betrunken an verschiedenen Terminwohnungen geklingelt haben, die in dem stadtbekannten Gebäude untergebracht sind. Nirgends habe er Einlass erhalten. Nur eine Dame habe die Tür zu ihren Räumlichkeiten einen Spalt breit geöffnet, um dem Mann zu erklären, dass sie ihm ihre Dienstleistung nicht anbieten wolle.

Angeblich mit einem Messer gedroht

Das habe der 37-Jährige laut Staatsanwaltschaft nicht respektiert, die Tür gewaltsam aufgedrückt und 50 Euro auf den Boden geworfen. Nachdem er die Frau beleidigt haben soll, habe er sich ausgezogen und versucht sie zu vergewaltigen. Er habe mit einem Messer gedroht, ihr mit einem Glas auf den Kopf geschlagen und sie gewürgt. Laut Plädoyer der Staatsanwaltschaft habe die Frau fliehen und Kolleginnen um Hilfe rufen können. Die Staatsanwaltschaft beantragte deshalb eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und acht Monaten.

Diese Schilderungen versetzten Verteidiger Uwe Rung in Rage. Man könne nicht „holterdiepolter“ eine Freiheitsstrafe von mehreren Jahren fordern, wenn keinerlei objektive Beweismittel vorlägen, kritisierte er. Seine Kritik zielte auch auf die Ermittlungsarbeit und die Grundlage für den Haftbefehl gegen seinen Mandanten. Aussagen in schwachen Vernehmungen seien reine Spekulation. Einmal sei von Oralverkehr die Rede, dann wieder nicht. Ebenso von einem Messer, dass dann wiederum nicht erwähnt werde.

Von Vorwürfen sind wenige haltbar

Ebenso werde von Verletzungen des vermeintlichen Opfers „geschwafelt“, die es gar nicht gegeben habe. Rötungen an deren Hals würden dem Angeklagten zugeschoben. Dabei habe die Dame in den vorherigen 72 Stunden auch andere Männer „bedient“. Laut Rung erzählte die angeblich geschädigte Dame Märchen ‐ Einzelheiten, die einfach nicht stimmten. Was von den Vorwürfen zurückbleibe, sei eine einfache Körperverletzung. Diese würde allemal für eine Verurteilung auf Bewährung ausreichen.

Aus diesem Grund forderte der Verteidiger für seinen Mandanten im Fall der vorgeworfenen Vergewaltigung einen Freispruch. Nach mehreren Verhandlungstagen schloss sich die Schwurgerichtskammer dem an und sprach den 37-Jährigen vom Vorwurf der Vergewaltigung frei. Die Vorsitzende Richterin Claudia Denfeld rügte in der Urteilsbegründung Widersprüche in den Aussagen der Hauptbelastungszeugin. Auf Nachfrage habe diese beispielsweise zurückgenommen vom Angeklagten geschlagen worden zu sein und zugegeben, schon einmal vor Gericht gelogen zu haben.

Wegen Körperverletzung bestraft

Auch ihre eigene Person betreffend verstrickte sich die Hauptbelastungszeugin in Widersprüche. Das floss auch in die Urteilsbegründung mit ein. Denn ihre Aussagen haben laut Richterin Densfeld nicht geholfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. So verurteilte die Kammer den Angeklagten wegen Körperverletzung und versuchter Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt.

Als erwiesen sah das Gericht an, dass der Mann, der regelmäßig in dem Etablissement anzutreffen war, mit der Prostituierten wegen sexueller Dienstleistungen in Streit geraten war. Er habe zudem einer Frau ins Gesicht geschlagen, die der Prostituierten zur Hilfe kommen wollte. Der von der Vergewaltigung freigesprochene Mann kommentierte das Urteil mit „Alles gut“ und durfte er als freier Mann den Gerichtssaal verlassen.