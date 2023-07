Landesligateam setzt sportlichen Schlusspunkt

Die Entscheidung ist gefallen. Der TSV Allmendingen sicherte sich am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen den Klassenerhalt in der Faustball–Landesliga und besiegelte damit den sportlichen Abstieg des VfB Friedrichshafen II. Nur eine günstige Konstellation kann die Seehasen noch in der Liga halten. Schon länger als Absteiger steht der TSV Adelmannsfelden fest.

Duelle gegen Oberböhringen und Allmendingen

Während das Verbandsligateam des VfB sich schon vor zwei Wochen in die Sommerpause verabschiedete, muss die Landesligamannschaft aber noch einmal ran. Den sportlichen Schlussstrich unter die Feldrunde 2023 setzt die zweite Häfler Mannschaft am kommenden Sonntag beim Saisonfinale in Illertissen. Im Vöhlinstadion stehen für die Seehasen zwei Spiele gegen den SV Oberböhringen und den TSV Allmendingen auf dem Programm. „Wir wollen noch einmal alles geben, zumal wir unbedingt Schlusslicht Adelmannsfelden hinter uns lassen wollen“, heißt es in der VfB–Mitteilung. Spielbeginn im Vöhlinstadion in Illertissen ist um 10 Uhr.

Um den Aufstieg spielt zeitgleich der TSV Lindau in Heuchlingen.