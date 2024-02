Auf dem langen Weg, Ausrichter einer Landesgartenschau zu werden, ist Friedrichshafen am Dienstag ein erstes Schrittchen vorangekommen. Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) des Gemeinderats befürwortet Gespräche in der Angelegenheit und eine Machbarkeitsstudie.

Gemeinsamer Antrag

Die Fraktionen von Netzwerk, SPD/Linke, Freien Wählern und FDP hatten einen entsprechenden Antrag eingebracht - und damit im Rathaus nach eigenem Bekunden offene Türen eingerannt. „Wir begrüßen das verwaltungsseitig sehr“, sagte Erster Bürgermeister Fabian Müller in der PBU-Sitzung.

„Der OB hatte dazu schon Kontakt mit verschiedenen Ministerien.“ Eine Landesgartenschau könne ein Meilenstein auf dem Weg zur „klimaresilienten und grünen Stadt“ werden, ergänzte Stefanie Fritz, Leiterin des Stadtplanungsamtes.

Industrie und Bodenseelandschaft

Themen einer solchen Veranstaltung, die frühestens im Jahr 2037 möglich ist, könnten laut Rathaus unter anderem die Verbindung von Industrie und Bodenseelandschaft, Seethermie, attraktive Wohnumfelder und moderne Mobilitätsangebote sein.

Nötig für eine Landesgartenschau ist laut Fritz ein bis zu 15 Hektar großes, zusammenhängendes Gelände, Daueranlagen, die mindestens 15 Jahre Bestand haben, und eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit. Das Land bezuschusse entsprechende Investitionen bis maximal fünf Millionen Euro meist zur Hälfte. Zudem gebe es in der Regel weitere Fördertöpfe.

„Katalysator für Stadtentwicklung“

Im PBU stießen die Überlegungen auf mehrheitliche Zustimmung. Eine Landesgartenschau könne ein „wirklicher Katalysator für die Stadtentwicklung“ sein, sagte Gemeinderat Simon Wolpold vom Netzwerk für Friedrichshafen. Wenn man die Bürgerschaft mitnehme, könne so ein Prozess den Stolz der Häfler auf ihre Stadt nachhaltig fördern.

Endlich eine Bewerbung aus Friedrichshafen Wer sehen will, wie positiv so eine Veranstaltung Städte verändert, muss nicht weit reisen, meint Redakteur Martin Hennings. Zum Kommentar

Auch die Grünen seien mehrheitlich für die Idee, sagte Ulrich Heliosch, der angesichts großer Parkplätze bei der Landesgartenschau 2021 in Überlingen davon ausgeht, dass „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ bis 2037 „noch mehr in den Fokus“ rücken.

„Uferpark nicht absperren“

Martin Eble von der CDU fragte, ob die Verwaltung genug Personal für so ein großes Projekt stellen könne. Und er fragte, wo sich in Friedrichshafen überhaupt zehn bis 15 Hektar zusammenhängende Ausstellungsfläche finden ließen. Sein Fraktionskollege Martin Baur merkte an, dass man auf keinen Fall den Uferpark von April bis Oktober absperren könne.

Heinz Tautkus (SPD) betonte, dass es weder „um Stiefmütterchenpflege“ gehe noch darum, nur die Uferpromenade aufzuhübschen. Man brauche ein Konzept, das die Einzigartigkeit der Stadt - Industrie inmitten wertvollster Naturflächen - herausarbeite.

Viele Ideen

Jochen Meschenmoser (Freie Wähler) überlegte laut, ob sich bis 2037 nicht möglicherweise auf heute industriell genutzten Flächen etwas verändern könnte. Und Peter Stojanoff (FDP) schlug vor, dass die ZF ja anlässlich einer Gartenschau die Arbeit an autonomen Shuttles wieder aufnehmen könnte.

Am Ende der Aussprache stimmte nur Regine Ankermann (Grüne) gegen den Antrag. Drei CDU-Räte enthielten sich der Stimme.

Machbarkeitsstudie

Folgt der Gemeinderat am Montag dieser Empfehlung, dann wird die Stadt weitere Gespräche mit dem Land und der Landesgartenschaugesellschaft führen. Zudem soll die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.