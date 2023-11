Das Land fördert die Stelle eines kommunalen Flächenmanagers in Friedrichshafen ‐ mit 120.000 Euro. Das teilen Baustaatssekretärin Andrea Lindlohr (Grüne) und der grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn beinahe zeitgleich mit.

Wo gibt es Baulücken? Wo kann nachverdichtet werden? Wie entwickelt sich Friedrichshafen innerstädtisch und am Rand? Themen wie diese soll der kommunale „Kümmerer“ bearbeiten. Das Landes-Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ unterstützt den Ansatz mit 120.000 Euro, , verteilt auf drei Jahre. Dies wurde am Mittwoch bekannt.

Hahn freut sich

Martin Hahn freut sich über die Entscheidung: „Ein/e kommunale/r Flächenmanager/in kann die Bedarfe für Friedrichshafen optimal vor Ort prüfen. Ich hoffe so auf eine sinnvollere Nutzung der bereits versiegelten Flächen in der Stadt und eine bürger/innenfreundliche Ausgestaltung von Wohnraum und Gewerbeflächen“, schreibt er in einer Pressemitteilung.

Mit der Förderung für nichtinvestive Einzelmaßnahmen zur Innenentwicklung finanziere die Landesregierung in diesem Jahr noch vier weitere kommunale Flächenmanager (Bad Mergentheim, Mannheim und bei den Regionalverbänden Mittlerer Oberrhein und Südlicher Oberrhein) und 20 Projekte mit insgesamt rund 1,36 Millionen Euro.

Im Fokus stünden Projekte, die Potenziale der Innenentwicklung heben, um Flächen für bezahlbaren Wohnraum zu mobilisieren, die Transformation der Wirtschaft zu unterstützen und Orts- oder Quartiersmitten aufzuwerten.

Mammutaufgabe für Kommunen

„Die flächensparende Siedlungsentwicklung und das Schaffen von Wohnraum ist eine Mammutaufgabe, vor der alle großen und kleinen Kommunen im Land stehen. Ich freue mich, dass wir sie mit unserem Förderprogramm bei der effizienten Entwicklung bereits genutzter Flächen unterstützen können“, schreibt Lindlohr.

Seit Einführung des Programms „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ im Jahr 2009 wurden über 450 Projekte mit rund 12,6 Millionen Euro gefördert.