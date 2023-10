Errichtet wurde der Turm im Riedlewald 1922 als Quellwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 700 Kubikmetern. Im Zweiten Weltkrieg beschädigten Bombeneinschläge den Wasserturm so, dass er für die Trinkwasserspeicherung nicht mehr brauchbar war. Nach dem Krieg richtete man hier eine Trafostation ein. 1982 ging der Wasserturm in den Besitz der Technischen Werke (TWF) über. Versteckt im Wald fristete das Gebäude über viele Jahre ein ziemlich trauriges Dasein. Irgendwann kam die Frage auf, was man mit dem funktionslosen Turm anfangen soll.

Weil kein Denkmalschutz besteht, stand auch ein Abriss zur Debatte. 2011 entschied die Stadt, den Wasserturm für Kunst, Kultur, Naturerziehung und außerschulische Bildungsangebote zu nutzen. Die Sanierung kostete 280.000 Euro und konnte nur mit Unterstützung der Zeppelin-Stiftung und der TWF geleistet werden. 2013 zog wieder Leben in den Wasserturm ein.

Koordiniert wurde seine Nutzung von einem Trägerverein, der sich 2017 allerdings auflöste. Seither ist die Koordinierungsstelle Kunst der Stadt Friedrichshafen für den Wasserturm zuständig.