Lärmschutzmaßnahmen am Kinderhaus Habakuk

Im Dezember 2023 haben die Bauarbeiten für das neue Kinderhaus Habakuk im Stadtteil Kitzenwiese begonnen. Im März werden nun die letzten Gründungsarbeiten vorgenommen - weiterhin unter verstärkten Lärmschutzminderungsmaßnahmen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ab Montag, 4. März bis voraussichtlich Freitag, 22. März werden im Rahmen des Neubaus des Kinderhauses Habakuk die finalen Gründungsarbeiten umgesetzt. Im Sinne der Lärmminderung werden die Gusspfähle deutlich kürzer eingebracht, wodurch sich die Rammzeiten verkürzen und die Rammenergien verringern. Zudem wird laut Pressemitteilung der Schnellschlaghammer mit Schallschutzmatten ummantelt, sodass auch hier der Luftschall reduziert wird.

Das Kinderhaus Habakuk soll Platz für 155 Kinder in acht Gruppen bieten - für Unter- und Überdreijährige, sowohl ganztags als auch mit verlängerten Öffnungszeiten. Der Neubau bietet Ersatz für das bisherige evangelische Kinderhaus Habakuk und den katholischen Kindergarten Kitzenwiese.

Der Neubau Habakuk folgt dem „Leitfaden Nachhaltiges Bauen“ der Energieagentur Ravensburg, bei dem Klimaschutz und Klimaanpassung durch nachhaltige und bauökologische Prinzipien umgesetzt werden, schreibt die Stadtverwaltung weiter.

Dementsprechend wird das Hauptgebäude in einer zweigeschossigen Holzrahmenbauweise mit Holzfassaden, vollflächiger Photovoltaikanlage und teilweiser Wandbegrünung errichtet. Die Nebengebäude werden vollständig begrünt und sollen so den Übergang zu den naturnahen Freianlagen bilden. Die Wandbegrünung dient im Sommer zudem als Wärmeschutz. Die Wärmeversorgung im Winter wird über eine Erdsonde in Verbindung mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe sichergestellt.

Mit dem Neubau verbunden wird auch die Neugestaltung des Außenbereichs. Einige Bäume wurden verpflanzt. Da 13 kleinere und mittelgroße Bäume für den Neubau gefällt werden müssen, werden 23 Bäume neu gepflanzt. Darüber hinaus werden an der Ostfassade des Neubaus zum sommerlichen Wärmeschutz in den Spielbereichen vier zusätzliche Bäume gesetzt. Im Sinne der Klimaanpassung wird zudem Regenwasserrückhaltung und -einleitung in die angrenzenden Feuchtwiesen betrieben.