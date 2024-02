Lärm lässt Bürgervereinigung keine Ruhe

Bei ihrer Hauptversammlung haben die Mitglieder der Bürgervereinigung zum Schutz vor Lärm (BvSvL) in Friedrichshafen das vergangene Jahr Revue passieren lassen. In seinem informativen Bericht blickte Vorsitzender Ralf Hoppe zurück und voraus.

Dabei richtete Hoppe zunächst einen Gruß an seinen langjährigen Vorgänger Helge Körber, der krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte. Aus Hoppes Bericht aus der Fluglärmkommission des Flughafens Friedrichshafen erfuhren die Anwesenden, dass es neue An- und Abflugrouten für Flugzeuge gibt, die nach Instrumentenflugverfahren fliegen. „Die Maschinen fliegen nach genau vorgegebenen Routen, durch die möglichst wenig Anwohner von Fluglärm betroffen sind“, so der BvSvL-Vorsitzende. „Darauf hat die Deutsche Flugsicherung bei ihren Entwürfen der Flugrouten sehr gut geachtet.“ Dieselben Routen seien für Maschinen ohne Instrumentenflug ebenfalls wünschenswert.

Ein weiteres Thema war der Lärmaktionsplan Stufe 4, den die Stadtverwaltung gerade erstellt und der noch dieses Jahr dem Gemeinderat vorgestellt werden soll. Da sich das Berechnungsverfahren zur Lärmermittlung verändert hat, sind die Ergebnisse nicht unmittelbar mit der letzten Lärmkartierung vergleichbar. „Das neue Verfahren ist im Sinne der Lärmbetroffenen verbessert worden“, sagte Hoppe. Der Vorsitzende sagte zu, nach Vorliegen der Pläne eine Mitgliederversammlung einzuberufen, um eine qualifizierte Stellungnahme abgeben zu können.