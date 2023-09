Ladendieb komtm in eine Fachklinik

Nach einem Ladendiebstahl am Montagabend in einem Lebensmittelgeschäft in der Werastraße muss ein 56-Jähriger mit mehreren Anzeigen rechnen. Das berichtet die Polizei.

An der Kasse nahmen die Beamten den deutlich alkoholisierten Mann in Empfang und fanden neben dem Diebesgut unter anderem auch ein Cuttermesser bei ihm auf. Auf dem Weg zum Polizeiwagen beleidigte er die Polizisten und verhielt sich zunehmend aggressiv. Auch auf der Dienststelle betitelte er die Beamten mit herablassenden Worten und musste aufgrund seines Zustands in eine Fachklinik gebracht werden. Der 56-Jährige, der laut einer Atemalkoholmessung mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert war, wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.