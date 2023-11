Ladendieb greift nach Outdoorjacke und Rosen

Weil er am Mittwochmorgen innerhalb kurzer Zeit gleich in mehreren Geschäften im Stadtgebiet gestohlen hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen einen 51-Jährigen. Unter anderem hatte der Mann aus einem Bekleidunsgeschäft eine Outdoorjacke an sich genommen und ohne zu bezahlen das Weite gesucht. Darüber hinaus versuchte er aus einem Lebensmittelmarkt wiederholt einen Bund Rosen zu stehlen und wurde dabei ertappt. Polizisten kontrollierten den mit etwa 1,3 Promille deutlich alkoholisierten Dieb im Bereich des Stadtbahnhofs und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Zwischenfälle kurzzeitig in Gewahrsam. Weil er darüber hinaus auch gegen ein von der Stadt auferlegtes Aufenthaltsverbot verstieß, drohen ihm neben den Strafanzeigen auch weitere Konsequenzen.