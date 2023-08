Kursleitungen für Hector Kinderakademie gesucht

Die Hector Kinderakademie sucht für das Schuljahr 2023/2024, das am 11. September beginnt, Kursleiterinnen und Kursleiter, die an der Hector Kinderakademie Friedrichshafen Workshops für besonders begabte und hochbegabte Kinder im Vorschul– und Grundschulalter anbieten.

Gesucht werden Kursleiterinnen und Kursleiter von Workshops in den MINT–Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, in den Fächern Astronomie, Geologie und Geografie sowie in den Fächern Musik und Kunst.

Ein Workshop sollte insgesamt zehn bis zwölf Schulstunden umfassen. Er sollte wochentags ab 15 Uhr oder samstagvormittags für acht bis zehn Kinder über zwei Schulstunden pro Woche angeboten werden. Veranstaltungsort ist die Ludwig–Dürr–Schule Friedrichshafen. Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis.

Die Kursleiterinnen und Kursleiter sollten über Kenntnisse in einem der genannten Fachbereiche verfügen und Freude am Vermitteln der Bildungsinhalte an Vorschul– und Grundschulkinder haben.

Interessierte können sich per Mail an Paul Baudler, Geschäftsführer der Hector Kinderakademie Friedrichshafen, wenden