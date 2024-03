Kunstwerkstatt für Kinder ab acht Jahren im Kulturhaus Caserne

Künstlerisch kreativ werden können Kinder ab acht Jahren auf vielfältige Weise in den Osterferien bei der zweitägigen Kunstwerkstatt mit Workshops im Kulturhaus Caserne am Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. März, jeweils von 9.30 bis 16 Uhr. Mit dabei sind die freischaffende Künstlerin Brigitte Meßmer, die Leiterin der Zirkusakademie Friedrichshafen, Andrea Sprenger, und Waldpädagogin Esther Crepinsek.

Gestartet wird laut Pressemitteilung am Dienstag, 26. März, um 9.30 Uhr in den Räumen des Kulturhauses Caserne. Es gibt den Workshop „Zeichnen und Malen“ mit Brigitte Meßmer, in dem nach Lust und Laune gemalt, gezeichnet, gespachtelt, geschnippelt oder gedruckt werden kann. Im Workshop „Clownerie“ geht es mit Andrea Sprenger ab in die Manege. Ausprobiert und eingeübt werden kann, wie es sich anfühlt, Clown zu werden und zu sein, wie Jonglage und Poi oder Fakir-Künste funktionieren. Bei Waldpädagogin Esther Crepinsek im Workshop „Naturmaterialien“ können Kinder formen, schnitzen und modellieren und mit Naturmaterialien Kunstwerke entstehen lassen.

Die Besonderheit der Kunstwerkstatt besteht in ihrer Vielfalt. Die Kinder können an beiden Tagen alle drei Workshops ausprobieren und durchlaufen und so herausfinden, wo ihre Kreativität zuhause sein kann. Am Ende der Kunstwerkstatt werden die in den zwei Tagen angefertigten Kunstwerke in einer kleinen Ausstellung mit Vernissage präsentiert. Unterstützt wird der Kurs durch die „wir hier“-Fördermöglichkeit des Vereins Theatertage am See Friedrichshafen.

Bitte mitbringen: „Malerhemd“, bequeme Kleidung, eine große Vesper, Obst und genügend Getränke. Die Teilnahmekosten für die zweitägige Kunstwerkstatt betragen 28 Euro pro Kind. Verbindliche Anmeldung unter www.kulturhaus-caserne.de