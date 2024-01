Die Kunst kommt mit dem Paketdienst. Beim Pressetermin mit Marlene A. Schenk steht sie noch verpackt vor den weißen Wänden des Kunstvereins. Bis 2. Februar soll aus den darin befindlichen Arbeiten der Künstlerin Angyvir Padilla aus Venezuela die Ausstellung „Whispering Floors, Trembling Breaths“ werden. Die Eröffnung ist auch die Premiere für die neue Kuratorin in Friedrichshafen.

Die Kuratorin hat einen Sponsor gefunden

Doch Nervosität ist Marlene A. Schenk nicht anzumerken. Stattdessen stellt sich rasch ihre Findigkeit heraus. „In diesen zwei Paketen“, sagt sie und zeigt mit dem Finger darauf, „sind ungefähr 80 Kilo Paraffin. Die hat auf meine Anfrage ein Hersteller gesponsert.“ Gut und gerne 400 Euro mag der Kunstverein so gespart haben. „Man muss die Möglichkeiten ausschöpfen“, sagt die gebürtige Frankfurterin, die seit 15 Jahren in Berlin lebt. „Und man darf nicht so engstirnig sein, zu sagen: Ich muss alles geradewegs durch die Förderung bezahlen können.“

Verluste, die Menschen erschüttern

Übersetzt heißt die kommende Ausstellung von Angyvir Padilla „Flüsternde Böden, zitternde Atemzüge“. Sie kreist um den Verlust von Sicherheiten, der Menschen bis ins Innerste erschüttert - um die Erfahrung von Vertreibung und Migration; aber auch um das Konzept „Heimat.“ Auf karge Ausdrucksmittel verlegen sich Padilla und die Kuratorin dabei nicht. „Es kommt sehr viel Kleinkram zum Einsatz“, verrät Schenk. Padilla arbeitet in ihren Installationen oft mit Skulpturen, Performance, Videoarbeiten, Geräuschen - und diesmal also auch mit Paraffin; in welcher Form auch immer.

Im Extremfall nur ein Sandkorn

Das soll nicht heißen, dass Marlene A. Schenk etwas gegen konzeptionell-karge Ausstellungen einzuwenden hätte. „Es kommt eben auf die Stärke der Vermittlung an“, sagt sie. „Eine Ausstellung könnte auch nur aus einem Sandkorn bestehen. Wenn das Rahmenprogramm dazu stimmt, kann es ein Sandkorn bleiben.“

„Ich begreife Kunst übers Schreiben“

Gerade die Vermittlung sieht Marlene A Schenk, die Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte studierte, als eine ihrer Stärken an. „Es macht mir unheimlich Spaß, über Kunst zu schreiben und sie so für mich zu begreifen“, sagt sie. Dieser Zugang führte sie auch zur kuratorischen Arbeit. „Ich fragte mich: Wenn ich Kunst über Schrift begreife, warum setze ich das nicht auch noch in den Raum?“ In Friedrichshafen will Schenk eine schreibende Kuratorin bleiben - zum Vorteil der Besucherinnen und Besucher.

Kunst von lokal bis global

Ihr Jahresprogramm für den Kunstverein steht. Auf Angyvir Padilla aus Venezuela/Berlin folgen Ausstellungen von Tamara Goehringer aus Karlsruhe (Eröffnung 26. April), Xiaopeng Zhou aus China/Berlin (Eröffnung 5. Juli) und vom Duo Super Vivaz aus Stuttgart (Eröffnung 27. September). Künstler aus Baden-Württemberg stehen neben internationalen Positionen abseits unserer mitteleuropäischen Sichtweisen. Daneben wird sogar das Lokale besonders berücksichtigt: Das Duo Super Vivaz kreiert seine Kunst gern auf Basis der Eigenheiten der Orte, an denen es ausstellt.

Kunst gehört nicht nur in den Ausstellungsraum

Marlene A. Schenk will nicht nur im Kunstverein ausstellen, sondern auch an anderen Orten in Friedrichshafen. Was man als Kunst ansieht und wie sie inhaltlich wirkt, hängt immer auch von den Zusammenhängen ab, in die sie gestellt wird. Und beschränkt sie sich auf den Kunstverein, wird diese Kunst wohl auch nur vom gewohnten Kunstpublikum gesehen. Freilich, für diese Gruppe will die Kuratorin da sein. „Ich möchte Kunst aber auch so implementieren, dass sie einen Mehrwert für Menschen hat, die nicht die Tür des Kunstvereins aufmachen.“

Öffnen wir aber zunächst genau diese Tür: Bei der Vernissage von Angyvir Padilla am Freitag, 2. Februar um 18 Uhr.