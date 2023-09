Kunstverein Friedrichshafen feiert seine Mitglieder

Alle Jubeljahre organisiert der Kunstverein eine Ausstellung mit Arbeiten seiner kunstschaffenden Mitglieder. Weil der Kunstverein sein 40-jähriges Bestehen feiern kann, besteht nun wieder ein solcher Anlass. Mit dem Titel „Raum-Zeit-Erinnerung“ ist das Thema der Ausstellung offen genug, um sehr verschiedene Positionen unter einen Hut zu bringen. Beliebigkeit entsteht dabei nicht ‐ was sehr für das Kuratoren-Team spricht, das selbst aus den Reihen der Mitglieder stammt: Hubi W. Jäger, Ludwig Zeidler, Jakob Gerstberger und Simone Syré stiften Einsichten in ästhetische und inhaltliche Zusammenhänge der Arbeiten von insgesamt 23 Künstlerinnen und Künstler. Ob Malerei, Zeichnung, Drucktechnik, Skulptur, Objekt, Fotografie oder „neue“ Medien: Alles ist vertreten.

Gezeigt werden Arbeiten von Annette Weber, Alexandra Sommerfeldt-Marschall, Burkhard Rauschelbach, Antoine Paques, Günther Henry Schulze, Jakob Gerstberger, Regina Kübler, Maria Magel, Axel F. Otterbach, Siegi Treuter, Carla Chlebarov, Gerhard Sturm, Hubi W. Jäger, Ludwig Zeidler, Agata Talaska, Regula Gebhardt, Lilli Wilde, Michael Fladung, Renata Jaworska, Heidi Schmaus, Erika Lohner, Brigitte Meßmer und Michael Krumm. Dass die „Hiesigen“ so viel Starkes produzieren, mag manchen überraschen.

Gleich Gerhard Sturms „Trojaviren“-Bilder zu Beginn sind eine starke Setzung ‐ irgendwo zwischen abstraktem Experessionismus und Art Brut. Passend dazu Regina Küblers aus Stoffresten gefertiges Objekt „Wehrhaft“, das wie der Bannzauber eines „primitiven“ Stammes gegen Gefahren von der Decke hängt.

Reich an Bezügen zur Kunst- und Kulturgeschichte ist auch Günther Henry Schulzes symbolistisch aufgeladene Fotografie-Collage „Es gibt mehr Zeit als Leben“, in der das Ei und der Mensch nur vorübergehende Erscheinungen des Lebens zu sein scheinen, die aus einem dunklen Urgrund auftauchen. Mit Werden und Vergehen spielt auch Brigitte Meßmers Malerei mit ihrer Darstellung der drei Lebensalter: Mädchen, junge Frau und alte Frau. Das klingt schicksalsergebener, als das Bild sein könnte. Es heißt „Bin zu alt um Dinge zu tun, auf die ich keine Lust habe.“ Was bedeuten könnte, dass die Alte das aufgeweckte Mädchen in sich weckt, das zyklisch am Anfang steht. Maria Magel wiederum findet ein schlüssiges Bild für den Kreislauf von Werden und Vergehen: Gegossene Köpfe liegen auf Erdmaterial, in das sie wieder eingehen werden, als Humus für neues Leben.

Antoine Paques verbildlicht seinerseits das Vergehen der Zeit: Achtmal hat er die Uhr am Zeppelin-Museum zu verschiedenen Zeiten fotografiert. Das machen nicht nur die Zeiger deutlich, sondern auch die ganz verschiedenen Schatten, den die Stundenstriche je nach Sonnenstand werfen.

Jakob Gerstberger montiert aus 570 Medienbildern sein Video „Bildgewalt“. Es ist eine Bilderflut aus dem Jahr 2021, die zusammenfasst, was uns multimedial unter Beschuss nahm. Das Video verstärkt das Trommelfeuer des Gewesenen noch: Durch gnadenlos schnelle Bildwechsel hinken die eigenen Erinnerungen an das Gezeigte immer hinterher.

Ein Zeitgeist-Gefühl der Unübersichtlichkeit scheint auch aus Renata Jaworskas Malerei zu sprechen. Die Linie befreit sich bei ihr von der darstellenden Funktion. Sie wuchert zu einem dichten Weltkonstrukt.

Ein gewitztes Spiel um den „Stoff“ der Malerei treibt wiederum Agata Talaska: Ihre Bilder, die aus der klassischen Moderne zu stammen scheinen, sind nicht gemalt, sondern bestehen aus Filz.

Siegi Treuters Malerei könnte man wiederum für gegenstandslos halten, wären sie nicht als „Dalben“ betitelt ‐ also jene in den Grund gerammte Holzpflöcke, die in Häfen die Rinne für einfahrende Schiffe abstecken. Und da Treuter die Metallkappen auf den Pflöcken nicht mit grauer Farbe malt, sondern Kappen aus Metall anfertigt, überschreiten die Bilder letztlich den Status bloßer Darstellung. Sie werden zum Ding selbst.

Zuletzt nochmals ein direkter Bezug zum Ausstellungstitel „Raum-Zeit-Erinnerung“: Kein Künstler dieser Mitgliederausstellung nimmt es an durchlebter Zeit mit Erika Lohner auf. Trotzdem wirkt ihr Bild „Erinnerungen, ein langes Leben“ nicht nur wegen der kindlichen Darstellung eines Gesichts wie ein Widerspruch zu Alter und Vergangenheit. Sondern auch, weil es das vielleicht frischeste Werk im Kunstverein ist. „Beim Aufhängen war es noch feucht. Ich hatte rote Farbe an den Fingern“, sagt Hubi W. Jäger.