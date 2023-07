Es ist Kulturufer. Zehn Tage auf der Uferpromenade, die die Stadt in eine andere Welt entführen. Ein Bestandteil davon ist der Kunsthandwerkermarkt und dort zeigen sich neue und interessante Stände. Neu sind aber auch die Graffity–Künstler und das ein oder andere Detail, das das Festival noch schöner werden lässt.

Schaut man sich die Uferpromenade mit dem Kunsthandwerkermarkt, den Straßenkünstlern und den beiden Zelten an, so fällt als erstes auf, dass die bisher dort stehenden Zäune vor den Beeten des Parks verschwunden sind. Das sorgt nicht nur für ein weit besseres Bild, sondern gibt dem Festival auch Luft.

Zäune weg

Auf den Wiesen wird die Aktionswiese für die Kinder ziehen. Dort noch Beete einzuzäunen, macht für die Stadt keinen Sinn mehr, sagt Cathrin Batzner, die in Friedrichshafen verantwortlich für die Märkte ist. Sie zeigt die Neulinge des Marktes. „Wir wollen auf diesem Markt Einzigartigkeiten zeigen. Und dabei bewegen wir uns gerne gemeinsam mit den Kunsthandwerkern und Händlern auf kreativen Pfaden“, sagt sie.

Projekt Seeglas

Neu dabei ist Marlene Grüner, die mit ihrem Immenstaader Projekt Seeglas bereits ausgezeichnet wurde. Sie stellt aus am Bodenseeufer gefundenen Glasscherben und Resten von Fischernetzen Schmuck her. Mit ihrem Umweltschutzprojekt ist sie oft bei Säuberungsaktionen rund um den See vertreten und hilft, den Müll zu sammeln. Gleichzeitig macht sie darauf aufmerksam, wie wir mit der Natur umgehen. An ihrem Stand sind als lauter Einzelstücke gefertigte Armbänder, Ketten, Ohrringe oder kleine Schutzengel zu bekommen.

Marlene Grüner schafft mit ihrem Projekt Seeglas Schmuck aus Glasscherben, die sie am Bodenseeufer aufsammelt. Sie macht darauf aufmerksam, wie wir mit der Natur umgehen. (Foto: Ralf Schäfer )

Mohini Mode

Illa Roy steht am Stand von Andrea Ruppert–Fröhling und bietet modische Besonderheiten an. Aus Kaschmir, Seide und Merino gewebte Tücher sind zu Tuniken, Blusen oder anderen Kleidungsstücken umgearbeitet, alles ist handgemacht und selbst die Stoffreste, die bei der Schneiderei übrigbleiben, werden in Hüte weiterverarbeitet. Die hochwertigen Tücher sind handgewebt und die Kleidungsstücke gibt es für Damen und Herren.

Illa Roy zeigt Mode aus Seide und Baumwolle aus handgewebten Stoffen. (Foto: Ralf Schäfer )

Blond! Made in Nürnberg

Am Stand von „Blond! Made in Nürnberg“ gibt es Baby– und Kindermode ab Größe 56, Spielsachen, Grafiken und Poster sind ebenfalls dabei und das Besondere an all diesen Dingen ist, dass sie vor Ort mit einer Stickmaschine personalisiert werden– Die Chefin Brkasic Bauer, die eine Schneiderausbildung hat und alles selbst näht, sieht darin eine Gelegenheit, mal wieder etwas ganz Persönliches zu verschenken.

Kinder- und Babymode gibt es bei „Blond! Made in Nürnberg“. (Foto: Ralf Schäfer )

Monocoto Creation

Mai Shirato hat Kunst studiert und arbeitet als Künstlerin in Freiburg. Die Japanerin bietet auf dem Kulturufer Ohr– und Haarschmuck an, den sie selbst herstellt. Aus Halbedelsteinen, Seide, Holz oder Fimo werden teils filigrane Werke geschaffen, die in japanischer Schmucktradition stehen und doch sehr individuell und vor allem Unikate sind. Ihre teils minimalistischen Schmuckstücke können auch individuell zusammengestellt werden, sie tritt gerne mit den Kunden in Interaktion und lässt damit wieder ganz Neues entstehen.

Mai Shirato stellt nach japanischer Tradition Ohr- und Haarschmuck her. (Foto: Ralf Schäfer )

Ananda Naturmode

Bei Ananda Naturmode gibt es eben diese aus Baumwolle. Claas und Nicole Paessens zeigen ihre Bio–Baumwoll–Collektion, die Stücke sind selbst entworfen, handgenäht und stellen ebenfalls Einzelstücke dar. Sie stammen aus der Feder von Nicole Paessens, die in Halle an der Saale Schneiderin war, in Wittenberg als Kostümbildnerin gearbeitet hat und später in Berlin ihr Mode–Design abgeschlossen hat. „Hier gibt es die feine Kollektion“, sagt Lajak Meisel, der am Stand steht. Vieles mehr von Ananda sei auf Mittelaltermärkten zu finden.

Lajak Meisel bietet die Naturmode-Kollektion aus Baumwolle von Ananda. (Foto: Ralf Schäfer )

Liudmyla Shevchuk

Schon vom Weihnachtsmarkt ist Liudmyla Shevchuk bekannt. Sie bietet selbstgemachte Seifen, Schalen aus Harz, Schmuck und gestrickte Puppen an. Ihr Stand ist zwar noch klein, was sie dort aber zeigt, ist Zeichen ihrer großen Kunstfertigkeit.

Liudmyla Shevchuk zeigt ihre handgemachten Seifen. (Foto: Ralf Schäfer )

Mohamed M’Barki

Und die weist auch Mohamed M’Barki auf. Er hat einen Stand mit farbenfrohen Keramiken aller Größen und Funktionen. Und all diese Dinge stammen aus seinem Familienbetrieb in Tunesien. Auf einem Video zeigt er, wie seine Schwester per Hand die Schüsseln und Gefäße bemalt, die zuvor in der Werkstatt entstanden sind. Nicht eine Malerei auf einer Keramik gleicht der anderen. „Wir haben über 500 Muster, mit denen wir die Gefäße schmücken“, erzählt er stolz. Aus einem anderen Betrieb einer befreundeten Familie bietet er Olivenholz–Ware an.

Mohamed M’Barki präsentiert Keramiken aus dem eigenen Familienbetrieb und Olivenholzprodukte einer befreundeten Familie aus Tunesien. (Foto: Ralf Schäfer )

Es gibt viel zu entdecken auf diesem Kunsthandwerkermarkt. Aber auch auf dem Kulturufer selbst, das die kommenden zehn Tage das Geschehen am Ufer bestimmen wird. Es beginnt gerade erst, genauso wie die neuen Graffity–Künstler erst starten. Die ersten Akteure sind am Freitag Andreas Sisic (Moin) und Janne aus Lindau gewesen. Sie werden mit ihren Kolleginnen und Kollegen das Festival noch bunter machen, ihre Arbeiten werden ausgestellt.