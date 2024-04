Kunst gegen gesichtslose Städte

Wenn die Zeiten schlecht sind, gehören bildende Künstler immer zu den ersten, die es merken - weil die Welt um sie herum dann auf das scheinbar Verzichtbare verzichtet: die Kunst, von der sie leben.

Kunst und klamme Kassen

Kunst ist ein Luxus, den man sich leisten können muss. Das gilt nicht nur für Otto Normalverbraucher, sondern auch für Kommunen. Wenn die Kasse klamm ist, kann sich bei einer Gemeinde die Frage stellen, ob es wirklich nötig ist, für „Kunst am Bau“ Geld auszugeben. Und in Kommunen sind die Kassen eigentlich fast immer klamm.

In Kressbronn zeigten sich die Folgen. Dort kam in der Verwaltung die Frage auf, ob die Gemeinde Geld ausgeben soll, um die Sanierung der Fassade der Parkschule in Angriff zu nehmen. Diether F. Domes hatte die Fassade vor 50 Jahren als „Kunst am Bau“-Maßnahme bemalt.

Letztlich wurde die Sanierung durchgeführt. Weil Bürger sich dafür eingesetzt hatten und weil der Gemeinde nur die Wahl blieb, die Bemalung aufzufrischen oder sie weiterhin verwittern zu lassen. Sie durch ein Überstreichen zu entfernen verbot sich, wegen des Urheberschutzes.

Hat Kunst am Bau noch eine Zukunft?

Das ist nur ein Einzelfall. Aber er zeigt, dass es ums Grundsätzliche geht: Hat Kunst am Bau überhaupt noch eine Zukunft, wenn eine schwächelnde Konjunktur zum Dauerzustand wird und Deutschland aus der Krise nicht mehr herausfindet? Welche Ansporn sollten Gemeinden angesichts immer engerer Spielräume haben, Kunst am Bau überhaupt in Auftrag zu geben - und nicht von vornherein komplett auf sie zu verzichten? Gerade, wenn diese Kunst nicht nur einmal Geld kostet, weil man sich auch um ihre Erhaltung kümmern muss?

Es dominieren verwechselbare Einheitsbauten

Ich glaube: Kunst am Bau bleibt auch künftig unverzichtbar. Gerade, weil Bauprojekte aus Kostengründen immer mehr an der reinen Zweckmäßigkeit ausgerichtet werden. So günstig wie möglich wird so viel umbauter Raum wie möglich geschaffen. Dadurch entstehen fast nur noch würfelförmige Einheitsbauten, die leicht zu verwechseln sind - von innen wie von außen. Wenn solche Gebäude ihr eigenes Gesicht nun nicht durch Kunst am Bau erhalten - wodurch dann? In eintönigen, gesichtslos werdenden Städten würden wir uns nicht wohl fühlen.

Was die langfristigen Kosten angeht: Das Beispiel Kressbronn zeigt, dass sie nur alle Jubeljahre anfallen. Die Schulfassade hat 50 Jahre lang kein Geld verschlungen. Im Unterschied etwa zu Grünpflegemaßnahmen auf öffentlichen Flächen. Zum Glück werden solche Kosten nicht hinterfragt. Sonst wären unsere Städten und Gemeinden graue Wüsten. Aber trotzdem fallen Grünpflegekosten eben an. Und in Relation gesetzt zur Kunst am Bau-Sanierung, dürfte letztere ein Schnäppchen gewesen sein.

