Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei, nachdem ein unbekannter Mann am Montag gegen 16 Uhr auf einen Verkäufer eines Standes im Bodenseecenter losgegangen ist.

Laut Polizeibericht gab der Angreifer gab an, etwa vor eine Woche Kunde an dem Stand gewesen zu sein. Mit der erstandenen Ware war er offensichtlich unzufrieden. Es kam zum Streit, woraufhin der aufgebrachte Mann dem Verkäufer in den Bauch geschlagen haben soll, bevor er mit seiner Begleiterin die Flucht ergriff.

So wird der Angreifer beschrieben

Der Verkäufer beschreibt den Täter als etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hatte dunkle Haare, einen kurzen Bart und trug eine dunkelblaue Jacke. Er soll mit einer etwa gleich alten Begleiterin unterwegs gewesen sein, die etwas kleiner war und ein Kopftuch sowie eine helle Winterjacke trug.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 entgegen.